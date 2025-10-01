Mireasa, sezon 12. Simona Gherghe, anunț pentru băieți. Ce le-a spus la finalul emisiei live de pe 1 octombrie

Antena Căutare
La finalul emisiei live de Mireasa de pe 1 octombrie 2025 Simona Gherghe a avut un anunț pentru concurenți.

Publicat: Miercuri, 01 Octombrie 2025, 17:11 | Actualizat Miercuri, 01 Octombrie 2025, 17:19

Simona Gherghe a anunțat că pe 2 octombrie intră o fată nouă în sezonul 12 Mireasa. Chiar dacă nu i-a dezvăluit numele, prezentatoarea a dezvăluit câteva trăsături de caracter ale fetei. De asemnea, Simona Gherghe le-a spus băieților cum și-a portretizat fata partenerul ideal.

„V-am promis un anunț. De data aceasta anunțul e cumva pentru băieți. Dragilor, mâine vi se întâmplă ceva. Mâine intră o fată de 23 de ani, care este sensibilă, dar în același timp puternică, spune despre ea că este sufletistă, ambițioasă, uneori încăpățânată, își dorește 3-4 copii și își dorește un partener respectuos, comunicativ, fidel, amuzant și curajos. Și mai înalt decât ea. Ea are 1,64. Este șatenă”, a anunțat Simona Gherghe la finalul emisiei live de Mireasa de pe 1 octombrie 2025.

