Mireasa, sezon 12. Lavinia, convinsă că Adin i-a spus că vrea să le cunoască pe Ștefania și Emily: „Dacă se poate da discuția..."

Mireasa, sezon 12. Lavinia, convinsă că Adin i-a spus că vrea să le cunoască pe Ștefania și Emily: „Dacă se poate da discuția...”

În emisia live de pe 1 octombrie 2025 Lavinia și Adin s-au contrazis. Fata susținea că fostul iubit și-a exprimat dorința de a le cunoaște pe Ștefania și Emily. Fiul doamnei Adriana a negat că ar fi spus așa ceva. Pentru că totul e filmat, Simona Gherghe a anunțat cine avea dreptate.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 01 Octombrie 2025, 16:52 | Actualizat Miercuri, 01 Octombrie 2025, 17:00

„Am primit răspunsul de la el. Mi-a confirmat că el nu mai simte nimic pentru mine și că o să se îndrepte spre Ștefania și Emily. Fix așa mi-ai zis când vorbeam în cameră. Dacă se poate da discuția...”, a spus Lavinia.

„Eu sunt obosit, dar îmi amintesc ce am vorbit acolo. Îmi amintesc că băieții m-au întrebat ce fete m-ar mai interesa de aici din casă și am zis că nu m-ar interesa nicio fată din punct de vedere vizual, dar am văzut fete mature pe care nu am apucat să le cunosc, cum ar fi Emily și Ștefania. Dar asta nu înseamnă că mă duc spre ele”, a spus Adin.

„Și după ai zis: Nu mai simt nimic pentru tine și vreau să le cunosc pe Ștefania și Emily. Astea sunt cuvintele tale, Adin”, a spus Lavinia.

„Vreau să văd! Că eu nu am zis așa ceva! Nu cred că am spus eu treaba asta”, a spus Adin.

„Nici bine nu te-ai despărțit de mine și mi-ai zis că vrei să le cunoști pe Emily și Ștefania!”, a spus Lavinia.

„Dar nu am zis asta”, a spus Adin.

„Ba da! Ai zis”, a spus Lavinia.

„Ai dreptate! Nu mă mai contrazic, că n-am cu cine”, a spus Adin.

După ce discuția a fost căutată Simona Gherghe a precizat că Lavinia nu avea dreptate.

„Lavinia, să știi că am confirmarea de la colegii mei care au ascultat toată discuția. Îmi pare rău, dar nu a zis. Pe gura lui nu a ieșit așa ceva. Cuvintele lui nu au fost acelea: că vrea să le cunoască pe Emily și Ștefania”, a spus Simona Gherghe în live.

„Asta a vrut ea să înțeleagă”, a conchis Adin.

