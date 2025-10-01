Mireasa, sezon 12. Discuția din pauza publicitară în care Virgil și Alexandra au decis să fie doar amici

Alexandra și Virgil au decis să o ia pe drumuri separate. În emisia live de pe 1 octombrie telespectatorii ay văzut discuția purtată de cei doi în pauza publicitară.

Toți cei aflați în livingul case Mireasa au aprobat faptul că Alexandra a oferit o lecție de maturitate în timpul discuției cu Virgil. Pentru că Alexandra și-a dat seama că Virgil nu e destul de atras de ea, fat i-a dat un ultimatum să se gândească la ce simte. Chiar dacă termenul limită era seara, Virgil a mers în sala de sport cu Alexandra și i-a mărturisit că nu simte mai mult.

Virgil: La mine e totul foarte complicat

Alexandra: Dacă m-ai plăcea cu adevărat, n-ar mai fi așa de complicat”

Alexandra: Vreau ca până diseară să te gândești foarte bine și să–mi spui dacă există o atracție cu adevărat.

Virgil: Deci am termen până diseară?

Alexandra: Da!

Virgil: Îmi placi, dar nu se poate dezvolta mai mult. Dar asta e fix problema pe care o am eu

Alexandra: Dar trebuie să-mi comunici. Mă rănești mai rău dacă nu comunici anumite lucruri

Virgil: Mă simt bine cu tine, îmi place de tine, ești ce-mi trebuie, dar nu știu de ce nu pot să simt. Sunt blocat undeva

Alexandra: Nu simți și ne oprim! Rămânem amici și gata. Sunt potrivită pentru tine rațional, dar nu și sentimental și am simțit asta.

Virgil: Am încercat, dar nu știu ce se întâmplă cu mine. Nu pot să simt 100%. Nu vreau să te dezamăgesc.

Alexandra: Mai rău mă dezamăgești dacă faci niște lucruri pe care nu simți să le faci.

Virgil: Mă gândesc la ce simt.

Alexandra: Nu simți nimic!

Virgil: Ba simt! Altfel nu-ți spuneam!

Alexandra: Dacă simțeai erai altfel!

Virgil: Simt că inima mea e în lanț

Alexandra: Pentru că nu sunt persoana potrivită!

