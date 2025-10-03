Mireasa, sezon 12. Votare excepțională. Ce decizie trebuie să ia publicul. Simona Gherghe: „E o premieră”

Antena Căutare
La începutul galei Mireasa de pe 3 octombrie 2025, Simona Gherghe a anunțat o votare excepțională: „Un vot care nu s-a mai întâmplat niciodată până acum la Mireasa!”

Publicat: Vineri, 03 Octombrie 2025, 14:40 | Actualizat Vineri, 03 Octombrie 2025, 17:43

„O să avem un vot excepțional. Este o premieră la Mireasa. O premieră din care mi-ar plăcea să învățați ceva cu toții”, i-a anunțat Simona Gherghe pe concurenții sezonului 12 Mireasa.

„Lansăm cea mai amplă cursă de eliminare! O cursă de eliminare în care intră din acest moment până vinerea viitoare toți concurenții din acest sezon. Fete și băieți! Voi, cei de acasă decideți ce concurent să părăsească emisiunea! E ceva ce nu s-a mai întâmplat la Mireasa. E momentul să ne amintim că acest show este despre iubire și nu doar despre prietenie!”, a spus Simona Gherghe.

Telespectatorii pot vota în Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa și pe mireasa.a1.ro.

Chat-ul zilei la Mireasa, 3 octombrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show...
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

