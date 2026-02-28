Antena Căutare
În ce limbă vorbesc copiii Nicoletei Luciu acasă. Vedeta a impus o regulă clară: „Crescând cu trei limbi..."

Cei 4 copii ai Nicoletei Luciu: Zsolt Jr., Kim, Karoly și Kevin vorbesc cursiv 3 limbi: română, maghiară și engleză. Totuși, chiar dacă fac școala în limba maghiară, acasă vorbesc limba mamei lor. 

Publicat: Sambata, 28 Februarie 2026, 08:00
Copiii Nicoletei Luciu vorbesc cursiv 3 limbi

Căsătorită cu un ungur, Nicoleta Luciu nu a reușit să învețe limba maghiară, ci doar câteva cuvinte de bază. Vedeta a povestit într-un podcast că cei 4 copii ai săi vorbesc cursiv maghiara, dar, când sunt acasă, ei comunică în limba română.

Nicoleta Luciu își dorește ca cei 3 băieți și fiica sa să vorbească cât se poate de corect în limba română, motiv pentru care vrea mereu să îi audă și să îi corecteze dacă este cazul.

Copiii Nicoletei Luciu, vorbitori de română, maghiară și engleză

„Ăsta a fost visul meu, să mă mărit catolic. Nu știu cum, universul s-a concentrat asupra mea, de parcă mi-am dorit foarte mult un bărbat ungur. Mi-a plăcut foarte mult limba maghiară când am auzit-o în trecut. M-am îndrăgostit foarte tare de limba asta și uite că mi-a dat Dumnezeu un bărbat ungur. Copiii fac școala în limba maghiară, singura care vorbește româna sunt eu. Acasă vorbesc limba română, doar când au evenimente cu taică-su vorbesc limba maghiară”, a povestit Nicoleta Luciu, citată de Libertatea.

Fiul cel mare, care poartă numele tatălui său, Zsolt, nu a reușit până la 3 ani și jumătate să lege fraze complete, auzind trei limbi, însă când a mai crescut, a reușit să facă față cu brio atât în limba română, cât și în maghiară sau engleză.

„Zsolt, care era foarte simpatic, nu și-a dat drumul la vorbă… Crescând cu trei limbi, ziceau: «Mergi cu el la logoped, are trei ani și jumătate și nu vorbește fraze întregi cum trebuie, doar cuvinte. Chinui copilul cu atâtea limbi». După trei ani și jumătate, când și-a dat drumul în toate limbile, știi cum vorbea? Rupere! Cu taică-su maghiară, cu soacră-mea maghiară, cu mine română, la școală engleză”, a adăugat Nicoleta Luciu.

Nicoleta Luciu a mai povestit cu umor că ai săi copii o corectează la limba engleză, când pronunță vreun cuvânt greșit.

Nicoleta Luciu și soțul său
