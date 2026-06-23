Mireasa, sezon 13. Acuzații dure, după ce brățara uneia dintre concurente a dispărut! O anchetă s-a făcut în casă

Situație complicată în ediția din 23 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, după ce brațara uneia dintre concurente a dispărut.

În ediția din 23 iunie 2026 a emisinii Mireasa. Meciul iubirii, o anchetă s-a iscat în casă după ce brățara uneia dintre concurente a dispărut. Chiar și Simona Gherghe a fost uluită de cele întâmplate și a încercat să ia parate la anchetă, pentru a scoate la iveală cele petrecute.

Acuzații dure, după brățara uneia dintre concurente a dispărut! Ce a ieșit la iveală, în ediția din 23 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii

În ediția din 23 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii a avut loc o situație complet neașteptată în casa fetelor. Una dintre concurente a remarcat faptul că îi lipsește o brățară și a început să pună întrebări, ca să o găsească.

Celelalte fete au fost săritoare și au dorit să o ajute. S-au pus întrebări, s-a căutat obiectul pierdut, însă totul părea îmbrăcat în mister.

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Bianca a explicat faptul că era vorba despre o brățară importantă pentru ea. La un moment dat, Raluca a mers la baie înainte unora dintre fete și ulterior a anunțat că a găsit brățara între șampoane. Acesta a fost momentul în care tânăra a fost acuzată că ea e cea care a luat bijuteria.

Deși inițial a încercat să dea explicații și să spună că nu ea a fost, ulterior Raluca a recunoscut faptul că ea a luat brățara și a dorit să o ascundă în șampon.

„Am anunțat deja că Bianca va avea parte de un tratament special săptămâna aceasta”, a zis tânăra, explicând faptul că vrea să îi facă zile fripte Biancăi.

La ancheta făcute de fete ca să se afle vinovatul s-a alăturat și Simona Gherghe, care a încercat să înțeleagă ce s-a întâmplat.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 23 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.