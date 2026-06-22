Mireasa, sezon 13. Ce s-a întâmplat cu Claudia și cu Daniel, spre marea surpriză a tuturor! Ce au anunțat

Surpriza la care nimeni nu s-ar fi așteptat! Ce s-a întâmplat cu Claudia și cu Daniel, în ediția din 22 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

În ediția din 22 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, concurenții au fost luați prin surprindere de ceea ce s-a întâmplat recent între Claudia și Daniel. Descoperă ce au avut de declarat cei doi.

Ce s-a întâmplat cu Claudia și cu Daniel, spre marea surpriză a tuturor! Ce au anunțat

Simona Gherghe i-a luat pe toți prin surprindere atunci când a scos la vieală faptul că dinamica dintre Daniel și Claudia pare să se schimbe.

Mai exact, cei doi par să se apropie și să se înțeleagă ceva mai bine decât până acum. La petrecerea de sâmbătă, Daniel a dansat cu Claudia și a mers unde a mers și ea, lucru ce a uimit-o din plin pe concurentă:

„Daniel, ți-a fost dor de mine?”, l-a întrebat aceasta, tachinându-l.

Ulterior, când au rămas singuri, tânărul a recunoscut faptul că i-a fost de ea, a ținut-o de mână și chiar a ajuns să îi dea un pupic pe obraz.

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Ulterior, în Live, Simona Gherghe a fost și ea uimită de cele întâmplate și a dorit să afle care este situația între cei doi.

„Nu vreau să fiu femeie de rezervă”, a fost replica tinerei.

„Trebuie să mai vorbim, să vedem cum ne înțelegem acum, nu are sens să tragem concluzii încă. Lăsăm lucrurile să se întâmple”, a fost anunțul făcut de Daniel, semn că are de gând să încerce să o recâștige pe Claudia.

Denis a privit confesiunile celor doi și l-a acuzat pe Daniel de faptul că minte, ba chiar a început să râdă ironic.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 22 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.