Mireasa, sezon 13. Alexandru a ajuns la limită și a cedat! Ce se întâmplă cu el și ce a anunțat că vrea să facă

Alexandru a trecut prin momente dificile și chiar a anunțat ce are de gând să facă, atunci când iese din casa Mireasa. Meciul iubirii.

În ediție din 24 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, camerele de supraveghere au surprins prin ce momente dificile a trecut Alexandru, dar și care au fost motivele ce l-au supărat.

Alexandru a ajuns la limită și a cedat! Ce se întâmplă cu el și ce a anunțat că vrea să facă, în ediția din 24 iunie 2026 a emisiunii Mireasa

Se pare că Alexandru trece prin momente dificile și acest lucru s-a văzut din plin mai ales în ediția din 24 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

Concurentul i-a recunoscut iubitei sale faptul că nu se simte bine în plan psihic și emoțional, după toate lucrurile petrecute în ultima perioadă. Vă reamintim faptul că Giulia a pierdut sarcina și acest lucru i-a afectat extrem de mult pe amândoi. În plus, în zilele ce au urmat, tânărul s-a simțit afectat de discuțiile aprinse dintre ceilalți concurenți din casa băieților.

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„Vreau să te deschizi în fața mea, știu că toate situațiile astea te afectează. Știu că vrei să pari puternic”, a zis Giulia, încercând să îi fie alături partenerului său.

„Ce vrei să îți zic? Am tot felul de stări, ba sunt bine, ba sunt rău. Nu am chef de nimic. Știai că vineri seara am visat o fetiță mică plângând? Am atâtea pe cap, iubire, am atâtea pe cap. Nu are rost să le vorbesc”, a mărturisit Alexandru.

„Chiar dacă par ok, eu nu sunt”, a zis concurentul, care a vorbit despre faptul că îl deranjează certurile din casa băieților legate de curățenie, dar și atitudinea lui Daniel, mai ales că a trecut prin situații grele după sarcina pierdută a Giuliei.

Concurentul a explicat faptul că are de gând să le dea block multora dintre concurenții din casa Mireasa, semn că există anumite rivalități.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 24 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.