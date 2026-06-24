Mireasa, sezon 13. Amalia și Sebastian au umblat unul în telefonul celuilalt! Ce au descoperit cei doi și ce a ieșit la iveală

În ediția din 24 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, Amalia și Sebastian și-au căutat unul în telefonul

AdrenaLinia a sunat și Dorian i-a anunțat pe Amalia și pe Sebastian faptul că au șansa de a se uita unul în telefonul celuilalt. Așa cum era de așteptat, acesta a fost momentul în care au ieșit la iveală tot felul de detalii surprinzătoare.

Descoperă în rândurile de mai jos ce reacții au avut cei doi atunci când au umblat în telefonul partenerului, în ediția din 24 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

Amalia și Sebastian au umblat unul în telefonul celuilalt! Ce au descoperit cei doi și ce a ieșit la iveală, în ediția din 24 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii

În ediția din 24 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, Dorian a răspunsul când a sunat AdrenaLinia și astfel, Amalia și Ssebastian au avut parte de task-ul telefoanelor.

Cei doi au avut ocazia să umble unul în telefonul celuilalt, ca să descopere detalii despre partener. Mesaj după mesaj, poză după poză, cei doi au analizat atent totul și au pus întrebări lămuritoare.

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„În primă fază, task-ul a fost amuzant și destul de interesant, totodată. Eram curios de anumite aspecte, deși Amalia a fost foarte transparentă cu privire la trecutul ei”, a zis Sebastian la testimonial.

La un moment dat, ochii lui Sebastian au căzut pe o conversație între iubita lui și fostul ei partener. Amalia a oferit numeroase explicații și lucrurile au fost lămurite. Acesta nu a fost singurul subiect lămurit.

În Live, Amalia și Sebastian au dezvăluit faptul că acest task nu le-a zdruncinat cu nimic relația și că totul este în continuare bine între ei.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 24 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.