Mireasa, sezon 13. Cum a reacționat Alexandru când a ajuns în preajma Giuliei și ce i-a dat. Camerele de filmat au surprins totul

În ediția de marți, 20 ianuarie 2026, a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii au fost difuzate imagini cu o interacțiune surprinzătoare între Alexandru și Giulia.

În ediția de marți, 20 ianuarie 2026, a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, au fost prezentate imagini cu interacțiunea neașteptată dintre Alexandru și Giulia. La un moment dat, tânărul chiar i-a oferit ceva surprinzător, iar camerele de filmat au surprins totul.

Cum a reacționat Alexandru când a ajuns în preajma Giuliei și ce i-a dat. Camerele de filmat au surprins totul, în ediția 20 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii

Încă din ediția precedentă, atunci când a fost prezentată povestea Giuliei și s-au aflat mai multe detalii despre ea, Alexandru a dat semne că este impresionat de brunetă. Apoi, cu fiecare ocazie pe care a avut-o, acesta a căutat să își arate aprecierea față de ea și să îi caute compania.

Au fost prezentate imagini în care cei doi au stat de vorbă, s-au tachinat și au glumit. În imagini se vede clar cum Alexandru o soarbe din priviri pe brunetă, iar ei nu îi displace. În plus, camerele de supraveghere au surprins și faptul că Alexandru i-a oferit una dintre brățările lui, iar tânăra i-a întors gestul. Acest lucru s-a lăsat, totuși, cu un avertisment, în urma încălcării regulamentului.

Ulterior, SImona Gherghe a stat de vorbă cu cei doi și a încercat să afle mai multe detalii despre ceea ce simt cei doi unul față de celălalt. Alexandru și Giulia se plac reciproc și amândoi își doresc să se cunoască mai bine.

Întrebat dacă ar fi dispus să plece în Marea Britanie ca să fie într-o relație cu Giulia, acesta a răspuns fără ezitare: „Aș pleca, atâta timp cât știu că plec pentru persoana iubită”.

Giulia, la rândul ei, a spus că nu are nicio problemă să renunțe la viața ei din Marea Britanie ca să vină să trăiască în România, dacă aici se va dovedi că este iubirea ei.

Simona Gherghe a zis că este evident faptul că cei doi se plac, însă dorește să mai aștepte înainte de a declara că cei doi sunt într-o cunoaștere, chiar dacă ambii concurenți au spus că nu își mai doresc, cel puțin momentan, să cunoască alți concurenți din casa Mireasa: Meciul iubirii.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 20 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii ca să descoperi ce alte informații au mai ieșit la iveală despre cei doi concurenți.

Dorian, Darius, Adrian, Alan, Alexandru, Sebastian, Ben, George, Marian sunt cei 9 băieți care au intrat în casa Mireasa în sezonul 13. Giulia, Claudia, Roxana, Larisa, Daniela, Halima, Diana, Paula, Amalia, Roxi sunt cele 10 concurente.