Mireasa, sezon 13. Alexandru și Giulia, prima noapte împreună! Ce au surprins camerele de filmat. Ce a recunoscut tânărul

Alexandru și Giulia au avut parte de prima noapte petrecută împreună. Descoperă ce au surprins camerele de filmat, dar și ce a ținut să menționeze concurentul, în ediția din 9 februarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Surpriză de proporții pentru Alexandru și Giulia! Cei doi concurenți au avut ocazia să petreacă prima lor noapte împreună la Mireasa: Meciul iubirii. Totul a început la ultima petrecere a concurenților, acolo unde Alexandru a învârtit roata și se pare că norocul a fost de partea lui, căci s-a ales cu o surpriză de proporții: șansa de a petrece noaptea cu iubita lui. Descoperă ce au surprins camerele de filmat, dar și ce a urmat, în ediția din 9 februarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Concurenții s-au distrat pe cinste la cea mai recentă petrecere organizată în casa Mireasa. La un moment dat, Alexandru a învârtit roata cu surprize și a primit pe ecran un mesaj complet neașteptat, iar surpriza a fost una de proporții: „Poți dormi în această seară cu Giulia”.

Așa cum era de așteptat, cei doi îndrăgostiți s-au bucurat din plin din această oportunitate și au decis să profite din plin de ea. Noaptea, cei doi au vorbit extrem de mult, fiind „păziți” atent de Halima, a cărei curiozitate a fost extrem de mare. Camerele de filmat au surprins ce s-a întâmplat.

Ulterior, în ediția din 9 februarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, cei doi îndrăgostiți au zis că „au fost cuminți” și că nu au făcut nimic nepotrivit, lucru confirmat de camerele de filmat. În plus, Alexandru a ținut să recunoască faptul că este recunoscător tatălui său pentru educația primită și pentru faptul că a învățat să nu își pună niciodată partenera într-o ipostază neplăcută sau stânjenitoare, mai ales la televizor.

De asemenea, și Giulia a dezvăluit faptul că toată lumea este conștientă de faptul că sunt filmați și că familia o vede la televizor, motiv pentru care nu și-ar fi permis să facă ceva nepotrivit în noaptea petrecută cu Alexandru.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 9 februarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!