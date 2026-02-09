Mireasa, sezon 13. Daniel a intrat în casă pentru Claudia. Ce s-a întâmplat atunci când a pășit în platou admiratorul tinerei

Daniela a intrat în casa Mireasa pentru Claudia în emisia live de luni, 9 februarie 2026. Tânărul i-a oferit concurentei un buchet de flori, iar gestul său a emoționat-o destul de mult.

Claudia a avut parte de o surpriză în emisia live de luni, 9 februarie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii. Daniel, admiratorul ei, a pășit în platoul emisiunii pentru a o cunoaște mai bine. Reacția fetei a fost de-a dreptul neașteptată atunci când l-a văzut venind către ea.

După ce a citit scrisoarea trimisă de el, concurenta i-a făcut o invitație în show-ul matrimonial. De altfel, se pare că tânărul i-a acceptat-o. Așadar, s-a prezentat cât de repede a putut în casa Mireasa.

„Mulțumesc pentru invitația în emisiune”, a fost replica pe care i-a spus Daniel.

Ce s-a întâmplat după ce Daniel, admiratorul Claudiei, și-a făcut apariția în platoul Mireasa: Meciul Iubirii

O situație neașteptată a avut loc la Mireasa: Meciul Iubirii odată cu apariția lui Daniel în platou. Se pare că tânăra a rămas fără cuvinte atunci când l-a văzut. Până și colegii de emisiune au fost surprinși că fata nu a mai scos niciun sunet.

„Claudia, nu-ți mai aud glasul!”, a precizat Simona Gherghe.

„Eu nu știu ce să mai zic!”, a dezvăluit Claudia.

De asemenea, Simona Gherghe a avut grijă să-l informeze pe Daniel că are la dispoziție 13 zile să o cunoască pe concurentă. Mai mult, timpul său este limitat dacă fata este votată de către public să iasă din emisiune.

Întrebat despre ce i-a plăcut la Claudia, băiatul a avut doar cuvinte de laudă: „M-a atras, în primul rând, fizic foarte mult. După caracterul ei. Îmi place că are părerea ei și își spune punctul de vedere. Consider că aici ne asemănăm foarte mult. Eu sunt pasionat și de sport și nutriție”.

Daniel a mai scos în evidență că practică tenis de masă în timpul liber, iar acest lucru i-a stârnit curiozitatea și mai mult fetei.

