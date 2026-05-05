Mireasa, sezon 13. Alina a venit în emisiune pentru Denis. Cei doi au la dispoziție 13 zile să se cunoască

Alina, o brunetă frumoasă, a venit în casa Mireasa pentru Denis! Băiatul a fost surprins de venirea fetei în ediția de pe 5 mai 2026.

Denis a primit o scrisoare și poze de la o tânără care a mărturisit că l-a plăcut când l-a văzut la televizor. Concurentul Mireasa i-a făcut chemare Alinei, iar aceasta a venit în emisiune în ediția de pe 5 mai 2026.

Alina, admiratoarea unui concurent singur a venit în casa Mireasa. Cine i-a făcut chemare

Alina și-a luat inima în dinți și a venit la Mireasa. Ea și Denis au la dispoziție 13 zile pentru a se cunoaște și a descoperi dacă poate fi ceva între ei. Alina a fost polițistă în trecut și este pasionată de sport, iar la Denis i-a plăcut că este un tip sportiv: „Se vede că sportul face parte din viața ta și, cumva m-am regăsit în asta. Eu sunt o fire pozitivă, energică și pasionată de sport și de activități recreative în natură”, a scris Alina în scrisoare.

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.