Mireasa, sezon 13. Apropiere neașteptată între Marian și Roxana. Băiatul a avut o cerință specială la producție: „Nu am dat curs”

La petrecerea de sâmbătă din Mireasa: Meciul Iubirii, Roxana și Marian au avut parte de o apropiere neașteptată. Mai mult, băiatul a avut și o cerință specială de la producție pentru a o cunoaște mai bine pe fată.

Publicat: Luni, 16 Martie 2026, 14:49 | Actualizat Luni, 16 Martie 2026, 15:37

Marian și Roxana au reușit să ia prin surprindere telespectatorii cu o apropiere neașteptată la petrecerea de sâmbătă de la Mireasa: Meciul Iubirii. Cei doi au dansat împreună și au discutat un subiect controversat.

Apropierea dintre cei doi a stârnit o mulțime de reacții din partea concurenților. Fetele au afirmat că Marian s-a îndreptat către Roxana pentru a rămâne în competiția show-ulu matrimonial. În prezent, tânărul se află într-o cursă de eliminare alături de Alexandru și Daniel.

De asemenea, Paula a precizat că băiatul i-a pus mâna pe picior chiar înainte cu puțin timp de a interacționa cu Roxana.

Citește și:

„Deci eu mor de râs dacă Marian e în top vineri!”, a spus Paula.

„Eu cred că e strategie! Pentru că știe că e la eliminare. Daniel nu pleacă 100%, îți zic! Doamne, Marian mă lasă rece! Ăsta jucător! Să faci chestiile astea, n-ai cum!”, a mai adăugat Claudia.

Ce rugăminte a avut Marian de la producție, după apropierea de Roxana. Unde a invitat-o pe tânără la Mireasa: Meciul Iubirii

Pentru a petrece momente de neuitat alături de fată, Marian a cerut la producție un date în jacuzzi. Dorința lui a fost acceptată. Așadar, băiatul și Roxana au avut parte de clipe la care nu s-ar fi gândit vreodată.

„Ce îți place la mine? De ce m-ai ales pe mine în seara asta?”, l-a întrebat Roxana.

„Îmi plac ochii tăi, ai o privire! Și accentul tău! E ceva aparte”, i-a răspuns Marian cu zâmbetul pe buze.

„A fost foarte fain date-ul!”, a dezvăluit Roxana către Claudia.

Citește și:

În ediția de luni din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 16 martie 2026, Marian a dezvăluit că existau anumite sentimente între el și Roxana încă de la bun început, însă au preferat să nu le dea curs.

„Eu știam că e ceva acolo, dar nu am dat curs!”, a zis băiatul.

„Nu-mi pasă de comentarii! Ceea ce contează este ce va face el de acum încolo! Eu nu simt asta, nu gândesc așa (n.r. că Marian s-a apropiat de ea pentru a rămâne în casă)”, a evidențiat Roxana.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 16 martie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa, sezon 13. Daniel a confruntat-o pe Roxi. S-au dat replici acide între cei doi. Paula a intervenit: „Ești zero b...
AS.ro Cum a reuşit să dea o lovitură de proporţii văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu Cum a reuşit să dea o lovitură de proporţii văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu
Observatornews.ro Simulare Evaluare Națională 2026: subiecte și barem la Limba Română Simulare Evaluare Națională 2026: subiecte și barem la Limba Română
Antena 3 Trump a fost informat de serviciile secrete americane că Mojtaba Khamenei ar fi gay. Surse NYP: „A râs în hohote” Trump a fost informat de serviciile secrete americane că Mojtaba Khamenei ar fi gay. Surse NYP: „A râs în hohote”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Citește și
Ce mai face Diana de la Mireasa sezon 12 după despărțirea de Sorin. Cum s-a afișat recent tânăra
Ce mai face Diana de la Mireasa sezon 12 după despărțirea de Sorin. Cum s-a afișat recent tânăra
Kate Middleton rupe tăcerea despre diagnosticul de cancer. Declarația rară a Prințesei de Wales
Kate Middleton rupe tăcerea despre diagnosticul de cancer. Declarația rară a Prințesei de Wales Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 13 martie 2026
Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 13...
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Vladimir Putin pregătește un atac asupra unei țări NATO, anunță propagandiștii ruși: „Republica Populară Narva”
Vladimir Putin pregătește un atac asupra unei țări NATO, anunță propagandiștii ruși: „Republica Populară... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Cardi B, cu masca de oxigen pe scenă! Fanii s-au temut pentru viața ei! Imaginile cu momentul
Cardi B, cu masca de oxigen pe scenă! Fanii s-au temut pentru viața ei! Imaginile cu momentul Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tartă aperitiv cu spanac, brânză și nuci. Un preparat gustos și spectaculos
Tartă aperitiv cu spanac, brânză și nuci. Un preparat gustos și spectaculos HelloTaste.ro
Mojtaba Khamenei ar fi fost operat de urgență la Moscova și pus sub îngrijire la una din clinicile lui Vladimir Putin
Mojtaba Khamenei ar fi fost operat de urgență la Moscova și pus sub îngrijire la una din clinicile lui Vladimir... Antena3.ro
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari useit
Anunț important făcut de ministrul Muncii! Ce se întâmplă cu CASS-ul pentru pensii de peste 3.000 de lei și cu punctul de pensie
Anunț important făcut de ministrul Muncii! Ce se întâmplă cu CASS-ul pentru pensii de peste 3.000 de lei și cu... BZI
Costurile energiei electrice pe bază de gaze în UE au crescut cu 50%
Costurile energiei electrice pe bază de gaze în UE au crescut cu 50% Jurnalul
O românca a uimit Hollywood-ul! Natalie Musteață a câștigat Oscarul pentru Cel mai bun scurtmetraj live-action
O românca a uimit Hollywood-ul! Natalie Musteață a câștigat Oscarul pentru Cel mai bun scurtmetraj live-action Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Destinații de Paște pentru toate bugetele. Cât costă o vacanţă la mare sau la munte
Destinații de Paște pentru toate bugetele. Cât costă o vacanţă la mare sau la munte Observator
Beneficiile consumului de soia. Cum îți poate sprijini starea de sănătate
Beneficiile consumului de soia. Cum îți poate sprijini starea de sănătate MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
5 moduri de a încuraja relațiile de familie
5 moduri de a încuraja relațiile de familie DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone UseIT
Ciuperci umplute cu brânză și spanac la cuptor. Un preparat simplu și hrănitor
Ciuperci umplute cu brânză și spanac la cuptor. Un preparat simplu și hrănitor Hello Taste
