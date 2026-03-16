Mireasa, sezon 13. Apropiere neașteptată între Marian și Roxana. Băiatul a avut o cerință specială la producție: „Nu am dat curs”

La petrecerea de sâmbătă din Mireasa: Meciul Iubirii, Roxana și Marian au avut parte de o apropiere neașteptată. Mai mult, băiatul a avut și o cerință specială de la producție pentru a o cunoaște mai bine pe fată.

Marian și Roxana au reușit să ia prin surprindere telespectatorii cu o apropiere neașteptată la petrecerea de sâmbătă de la Mireasa: Meciul Iubirii. Cei doi au dansat împreună și au discutat un subiect controversat.

Apropierea dintre cei doi a stârnit o mulțime de reacții din partea concurenților. Fetele au afirmat că Marian s-a îndreptat către Roxana pentru a rămâne în competiția show-ulu matrimonial. În prezent, tânărul se află într-o cursă de eliminare alături de Alexandru și Daniel.

De asemenea, Paula a precizat că băiatul i-a pus mâna pe picior chiar înainte cu puțin timp de a interacționa cu Roxana.

„Deci eu mor de râs dacă Marian e în top vineri!”, a spus Paula.

„Eu cred că e strategie! Pentru că știe că e la eliminare. Daniel nu pleacă 100%, îți zic! Doamne, Marian mă lasă rece! Ăsta jucător! Să faci chestiile astea, n-ai cum!”, a mai adăugat Claudia.

Ce rugăminte a avut Marian de la producție, după apropierea de Roxana. Unde a invitat-o pe tânără la Mireasa: Meciul Iubirii

Pentru a petrece momente de neuitat alături de fată, Marian a cerut la producție un date în jacuzzi. Dorința lui a fost acceptată. Așadar, băiatul și Roxana au avut parte de clipe la care nu s-ar fi gândit vreodată.

„Ce îți place la mine? De ce m-ai ales pe mine în seara asta?”, l-a întrebat Roxana.

„Îmi plac ochii tăi, ai o privire! Și accentul tău! E ceva aparte”, i-a răspuns Marian cu zâmbetul pe buze.

„A fost foarte fain date-ul!”, a dezvăluit Roxana către Claudia.

În ediția de luni din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 16 martie 2026, Marian a dezvăluit că existau anumite sentimente între el și Roxana încă de la bun început, însă au preferat să nu le dea curs.

„Eu știam că e ceva acolo, dar nu am dat curs!”, a zis băiatul.

„Nu-mi pasă de comentarii! Ceea ce contează este ce va face el de acum încolo! Eu nu simt asta, nu gândesc așa (n.r. că Marian s-a apropiat de ea pentru a rămâne în casă)”, a evidențiat Roxana.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

