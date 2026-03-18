Mireasa, sezon 13. Doamna Mihaela l-a avertizat pe Sebastian în privința Amaliei. Ce a observat: „Nu a avut o reacție prea faină”

Doamna Mihaela a ținut să-l avertizeze pe Sebastian în privința Amaliei. Tânărul a fost luat prin surprindere de afirmațiile acesteia.

O situație neașteptată a avut parte în casa Mireasa, la scurt timp de când Sebastian și Amalia au format un cuplu. Doamna Mihaela a simțit nevoia să discute cu băiatul, după ce a primit o scrisoare de la mama acestuia.

Subiectul abordat de femeie l-a uluit pe tânăr. Nu se aștepta ca aceasta să o aducă în conversație pe iubita lui. Se pare că doamna Mihaela a vrut să-l avertizeze pe Sebastian cu privire la atitudinea fetei.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Aysha, cumnata lui Daniel, intervenție telefonică în direct. Ce a putut să spună despre Claudia

„Vreau să vorbesc cu tine în seara asta! Știi ce voiam să-ți zic, am ceva pe conștiință. Pe interior nu sunt împăcată cu tine și noua ta iubită. Mama ta ți-a scris despre Amalia? Știi ce mă frământă că aseară am primit un buchet de flori și câteva rânduri. E neliniștea mea personală!”, a început discuția doamna Mihaela.

Sebastian a rămas uluit de confesiunile doamnei Mihaela. Acesta a încercat să o liniștească, spunându-i că Amalia nu are o atitudine violentă cu el.

„Mi-e foarte bine acum, sunt liniștită. Chiar îmi pasă de tine și de viitorul vostru! După task-ul de baloane și ea a vrut să vadă ce reacție a avut, iar eu am văzut că nu a avut o reacție prea faină. A dat cu pumnul în palmă și am rămas pe gânduri... Am vrut să revăd filmarea de la încheierea task-ului pentru că am văzut un gest și o frază anume.”, a mai adăugat doamna Mihaela.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Scandal uriaș între Paula, Roxi și Claudia. Ce reproșuri legate de igienă și-au adus fetele, fără reținere

„Puneți prea mult accent pe anumite reacții. Chestiile astea nu pot fi ascunde la nesfârșit, dacă ar exista constant. Nu are o atitudine agresivă nici verbală, nici fizică!”, a fost reacția lui Sebastian.

De asemenea, și Amalia a răspuns afirmațiilor doamnei Mihaela: „Am purtat o discuție cu doamna Mihaela. Reacția aia a fost una de bucurie pentru mine, nu mi s-a părut ceva violent. Poate din cauza sportului pe care l-am practicat!”

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

