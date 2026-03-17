Mireasa, sezon 13. Prin ce dramă a trecut Vlad în copilărie. Tânărul are un băiețel în vârstă de 4 ani. Ce a mai scos la iveală

În emisia live de marți din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 17 martie 2026, Vlad a scos la iveală detalii neașteptate despre viața personală. Tânărul, în vârstă de 25 de ani, are un băiețel dintr-o fostă relație. Iată prin ce dramă a trecut în copilărie.

Vlad, noul concurent de la Mireasa: Meciul Iubirii, a făcut confesiuni neașteptate despre drama prin care a trecut în copilărie, dar și despre fosta relație. Tânărul are un băiețel de 4 ani de care este foarte mândru.

Cine este Vlad, noul concurent de la Mireasa sezon 13: Meciul Iubirii. Ce poveste tristă are

Noul concurent al show-ului matrimonial a avut o copilărie grea. Acesta a fost nevoit să își ajute părinții cu bani încă de la vârsta de 13 ani. Primii lui bani i-a cheltuit pentru sănătatea mamei lui.

„Prima dată când am mers la muncă a fost la vârsta de 13 ani. A fost cea mai tare experiență din viața mea. Primii bănuți din care să-mi cumpăr haine, telefon. Când am ajuns acasă, mama avea o problemă cu o piatră la rinichi, iar pentru mine a fost un test. Nu mi-am mai luat hăinuțe și telefon. Renunți la visele tale pentru sănătate.

Am avut niște probleme de sănătate, un suflu sistolic de la vârsta de 16 ani. Am stat prin spitale, iar mama a fost cea mai prezentă din viața mea!”, a mărturisit Vlad.

În ceea ce privește viața amoroasă, tânărul a făcut dezvăluiri șocante.

„Ultima mea relație a durat în jur de 4 ani, dar au fost mai multe despărțiri decât zile de trai împreună. Avea 17 ani când ne-am cunoscut, iar după trei luni am aflat de sarcină. Nu eram pregătiți, dar ne doream o familie. A apărut băiețelul și am fost încântat. Problemele au început de la o jignire foarte gravă din partea ei. Ne-am despărțit din cauza înșelatului.

Am înșelat după ce am aflat că sunt înșelat. I-am plătit cu aceeași monedă. La un moment de nervi a fost o chestie foarte agresivă între noi în care ne-am lovit. Mă consider un monstru! Ultima ruptură s-a produs acum 6 luni. A plecat în Italia la un iubit și am depus un dosar pentru abandon pentru că băiețelul a rămas la mine”, a mai zis el.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

