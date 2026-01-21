Mireasa, sezon 13. Băieții au jucat „Adevăr sau provocare” și au scos la iveală detalii importante! Ce au spus despre fete

În ediția din 20 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, camerele de filmat au surprins cum băieții scot la iveală detalii importante, în cadrul unui joc de „Adevăr sau provocare”

În ediția din 20 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, concurenții din acest sezon au decis să joace împreună un joc de „Adevăr sau provocare”, prilej cu care au ieșit la iveală părerile lor despre concurente.

Băieții au jucat „Adevăr sau provocare” și au scos la iveală detalii importante! Ce au spus despre fete, în ediția din 20 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii

La un moment dat, în timp ce se aflau pe canapea, în camera de zi, concurenții au decis să înceapă un joc de „Adevăr sau provocare”. Acesta a fost momentul în care au ieșit la iveală tot felul de detalii importante despre ceea ce simt ei, care sunt fetele pe care le plac, cât de dispuși sunt să se căsătorească în emisiune, dar și multe alte detalii interesante.

Din imaginile surprinse de camerele de filmat din casa Mireasa sezonul 13 reiete faptul că Alan o place doar pe Roxi, după cum i-a răspuns lui Marian! Tânărul nu s-a ferit să spună că nu mai există o altă tânără de care îi place, semn că aceasta este singura care i-a atras cu adevărat atenția.

Când a fost pus să spună cât de mult îi place de Halima, Adrian nu s-a ferit să spună că îi place de ea în procent de 90%.

Dorian a ales adevăr și a spus că îi place de Diana, în timp ce Sebastian a dezvăluit faptul că este în proporție de 100% dispus să se căsătorească în această emisiune, însă „nu depinde doar de el”.

„E adevărat că dacă nu ai fi avut un date cu Roxi te-ar fi atras altcineva în afară de ea?”, a fost întrebarea pusă de Ben.

„Nu. Habar nu am, nu știu”, a fost răspunsul ferm dat de Alan.

„Cât la sută te-ai lupta pentru Diana ca să o ai în viața ta?”, a întrebat Ben.

„100%, îți dai seama. Normal”, a recunoscut Dorian, fără ezitare.

„E adevărat că te simți deranjat că și alte persoane sunt dispuse să se lupte pentru persoana ta de la date?”, a fost următoarea întrebare pusă de Ben.

„Nu sunt deranjat de faptul că luptă persoanele respective….Da! Da!”, a recunoscut la final Marian, lăsând diplomația deoparte.

Jocul de „Adevăr sau provocare” a continuat, scoțând la iveală și alte detalii inedite. Urmărește clipul video de mai sus din ediția din ediția din 20 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii ca să vezi ce au mai vorbit băieții despre concurentele acestui seon.

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!