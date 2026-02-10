Mireasa, sezon 13. Ce decizie a luat Dorian și ce gest a făcut tânărul pentru Amalia, de față cu Aliz

În ediția din 10 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Dorian a luat o decizie importantă, după ce a primit o scrisoare de la mama lui. Descoperă ce s-a întâmplat.

Inițial, Dorian a părut foarte interesat de Amalia, dar ulterior, după ce Aliz și-a făcut apariția în casa Mireasa: Meciul iubirii, atenția tânărului s-a îndreptat către aceasta din urmă. În ediția din 10 februarie 2026 a show-ului matrimonial, concurentul a luat o decizie importantă. Descoperă despre ce este vorba, de fapt.

Ce decizie a luat Dorian și ce gest a făcut tânărul pentru Amalia, în ediția din 10 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii

În ediția din 10 februarie 2026 a emisiunii Miresa: Meciul iubirii, Dorian a cerut să stea de vorbă cu Amalia.

„Vreau să îți spun că îmi pare rău că te-am întristat, că te-am dezamăgit, poate. Simt că am fost purtat de val, nu m-am gândit foarte mult la acțiunile pe care le-am făcut. Nu are legăturp cu faptul că a venit Aliz aici”, a zis tânărul.

Cietște și: Mireasa, sezon 13. Daniela și Darius au purtat o discuție lămuritoare și ceva neașteptat s-a întâmplat. Ce au decis

„Am avut așteptări prea mari. Tu spui niște chestii și acum îmi spui alte chestii. Pe mine asta mă deranjează cel mai tare. Puteai să fii puțin mai rezervat, nu să zici că te-ai simțit împins de băieți. Ai făcut ce ai simțit, degeaba zici tu. Se vede și în privirea ta”, a mărturisit Amalia, care a ales să rupă cunoașterea cu Dorian după ce acesta a părtu interesant de Aliz.

„O să vezi că nu e chiar așa. Nu e cazul să mă gândesc la mai mult. Poate au fost niște priviri, niște chestii, dar nu mai mult”, a spus tânărul.

Cei doi concurenți au purtat o discuție lămuritoare. Ulterior, tânărul a dezvăluit faptul că a anunțat că nu mai vrea să o cunoască pe Aliz. În plus, tânărul i-a oferit Amaliei un buchet imens de flori. Tot în această ediție am putut afla ce scrisoare i-a trimis mama lui Dorian tânărului, dar și ce cadou a primit Amalia din partea femeii.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 10 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Daniela și Darius au purtat o discuție lămuritoare și ceva neașteptat s-a întâmplat. Ce au decis

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.