Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Ce decizie a luat Dorian și ce gest a făcut tânărul pentru Amalia, de față cu Aliz

Mireasa, sezon 13. Ce decizie a luat Dorian și ce gest a făcut tânărul pentru Amalia, de față cu Aliz

În ediția din 10 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Dorian a luat o decizie importantă, după ce a primit o scrisoare de la mama lui. Descoperă ce s-a întâmplat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 10 Februarie 2026, 16:23 | Actualizat Marti, 10 Februarie 2026, 18:40

Inițial, Dorian a părut foarte interesat de Amalia, dar ulterior, după ce Aliz și-a făcut apariția în casa Mireasa: Meciul iubirii, atenția tânărului s-a îndreptat către aceasta din urmă. În ediția din 10 februarie 2026 a show-ului matrimonial, concurentul a luat o decizie importantă. Descoperă despre ce este vorba, de fapt.

Ce decizie a luat Dorian și ce gest a făcut tânărul pentru Amalia, în ediția din 10 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii

În ediția din 10 februarie 2026 a emisiunii Miresa: Meciul iubirii, Dorian a cerut să stea de vorbă cu Amalia.

„Vreau să îți spun că îmi pare rău că te-am întristat, că te-am dezamăgit, poate. Simt că am fost purtat de val, nu m-am gândit foarte mult la acțiunile pe care le-am făcut. Nu are legăturp cu faptul că a venit Aliz aici”, a zis tânărul.

Cietște și: Mireasa, sezon 13. Daniela și Darius au purtat o discuție lămuritoare și ceva neașteptat s-a întâmplat. Ce au decis

„Am avut așteptări prea mari. Tu spui niște chestii și acum îmi spui alte chestii. Pe mine asta mă deranjează cel mai tare. Puteai să fii puțin mai rezervat, nu să zici că te-ai simțit împins de băieți. Ai făcut ce ai simțit, degeaba zici tu. Se vede și în privirea ta”, a mărturisit Amalia, care a ales să rupă cunoașterea cu Dorian după ce acesta a părtu interesant de Aliz.

„O să vezi că nu e chiar așa. Nu e cazul să mă gândesc la mai mult. Poate au fost niște priviri, niște chestii, dar nu mai mult”, a spus tânărul.

Cei doi concurenți au purtat o discuție lămuritoare. Ulterior, tânărul a dezvăluit faptul că a anunțat că nu mai vrea să o cunoască pe Aliz. În plus, tânărul i-a oferit Amaliei un buchet imens de flori. Tot în această ediție am putut afla ce scrisoare i-a trimis mama lui Dorian tânărului, dar și ce cadou a primit Amalia din partea femeii.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 10 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Daniela și Darius au purtat o discuție lămuritoare și ceva neașteptat s-a întâmplat. Ce au decis

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

colaj foto cu dorian, amalia, aliz si alti concurenti de la mireasa sezonul 13
+6
Mai multe fotografii

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Mireasa, sezon 13. Cine și-a pierdut imunitatea și cine este în pericol de eliminare. AdrenaLinia a adus emoții mari...
Înapoi la Homepage
AS.ro Țeapă uriașă încasată de Cristi Borcea. Cum a pierdut șase milioane de euro: „Vrăjeală” Țeapă uriașă încasată de Cristi Borcea. Cum a pierdut șase milioane de euro: „Vrăjeală”
Observatornews.ro ANIMAŢIE. Accident cu 3 morţi, după ce oamenii de afaceri Sorin Iacob şi Vlad Ciuburciu s-au ciocnit frontal ANIMAŢIE. Accident cu 3 morţi, după ce oamenii de afaceri Sorin Iacob şi Vlad Ciuburciu s-au ciocnit frontal
Antena 3 Delir în presa rusă: „Moarte României!”. Experți militari vorbesc de bombardarea Bucureștiului: N-am ezita să folosim focoase nucleare Delir în presa rusă: „Moarte României!”. Experți militari vorbesc de bombardarea Bucureștiului: N-am ezita să folosim focoase nucleare

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
Citește și
Mireasa, sezon 13. Halima și Marian, apropieri neașteptate. Ce și-au spus după ce au ajuns într-un loc retras: „Mi-e drag...”
Mireasa, sezon 13. Halima și Marian, apropieri neașteptate. Ce și-au spus după ce au ajuns într-un loc retras:...
Impactul consumului regulat de brânză asupra tensiunii arteriale. Ce arată specialiștii
Impactul consumului regulat de brânză asupra tensiunii arteriale. Ce arată specialiștii Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Daniel a intrat în casă pentru Claudia. Ce s-a întâmplat atunci când a pășit în platou admiratorul tinerei
Mireasa, sezon 13. Daniel a intrat în casă pentru Claudia. Ce s-a întâmplat atunci când a pășit în platou...
Fiul artistei Paulina Rubio ar putea fi trimis într-un internat. Care este motivul
Fiul artistei Paulina Rubio ar putea fi trimis într-un internat. Care este motivul Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un bărbat din Constanța și-a vândut BMW-ul X6 în Ilfov și l-a furat apoi cu cheia de rezervă
Un bărbat din Constanța și-a vândut BMW-ul X6 în Ilfov și l-a furat apoi cu cheia de rezervă Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume.” Foto
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere:... Elle
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ingredientul secret care face chiftelele pufoase: Nu este pâine sau cartof
Ingredientul secret care face chiftelele pufoase: Nu este pâine sau cartof HelloTaste.ro
Localitate în beznă, după revolta oamenilor care nu și-au mai plătit taxele. Primarul spune că nu are bani nici de apă și canalizare
Localitate în beznă, după revolta oamenilor care nu și-au mai plătit taxele. Primarul spune că nu are bani nici... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ce studiază Irina Columbeanu în New York? Începe ziua la ora 8:00 și se culcă la 1:00!
Ce studiază Irina Columbeanu în New York? Începe ziua la ora 8:00 și se culcă la 1:00! BZI
Pensionarii, la un pas de a-și lua CASS-ul înapoi
Pensionarii, la un pas de a-și lua CASS-ul înapoi Jurnalul
Doliu în muzica populară românească. O cunoscută artistă a murit la 53 de ani
Doliu în muzica populară românească. O cunoscută artistă a murit la 53 de ani Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Angajaţii Dacia care refuză zecile de mii de euro pentru a demisiona.
Angajaţii Dacia care refuză zecile de mii de euro pentru a demisiona. "Mai sunt apt de muncă" Observator
Cauze ale durerilor de cot. Ce afecțiuni pot determina acest simptom
Cauze ale durerilor de cot. Ce afecțiuni pot determina acest simptom MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când dragostea devine prea mult: Ești părinte pentru un adult sau încă mai crești un copil?
Când dragostea devine prea mult: Ești părinte pentru un adult sau încă mai crești un copil? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja UseIT
Ce faci dacă ți se taie maioneza? Cel mai simplu truc pentru a o salva
Ce faci dacă ți se taie maioneza? Cel mai simplu truc pentru a o salva Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x