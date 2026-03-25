Mireasa, sezon 13. Ce decizie a luat Roxana în privința lui Vlad. Fata a anunțat în direct ce se întâmplă cu ei

Roxana a decis să rămână doar colegă de competiție cu Vlad și să nu avanseze într-o cunoaștere. Scrisoarea de la familie a cântărit mult în decizia fetei.

Paula și Claudia și-au exprimat opinia despre Vlad în fața Roxanei. Pe lângă faptul că a fost agresiv cu fosta parteneră, Paula i-a spus Roxanei și că nu ar accepta un bărbat cu 8 clase. Roxana i-a luat apărarea lui Vlad, precizând că există oameni gospodari și familiști și fără studii. Totuși, Roxana a decis să nu avanseze în cunoașterea cu Vlad.

Roxana a luat o decizie în privința lui Vlad. Ce se întâmplă cu cei doi tineri. Fata și-a anunțat hotărârea în direct la Mireasa

Roxana și Vlad au avut o discuție, în care fiul doamnei Lili i-a spus fetei că vrea în continuare să o cunoască, însă decizia rămâne la ea. După ce a analizat situația, Roxana a decis să nu avanseze într-o cunoaștere și apoi într-o relație cu Vlad.

Întrebată dacă schimbarea sa în legătură cu Vlad are legătură cu părerile fetelor sau cu venirea lui Răzvan, Roxana a răspuns: „Cu scrisoarea pe care am primit-o de la familie. Ei știu foarte bine ce-mi doresc în viață și, într-adevăr m-am îndepărtat puțin de la acele cerințe. N-am vrut să fiu așa categorică cu Vlad, voiam să-i dau șansa să ne cunoaștem, dar eu mă îndepărtez de ceea ce îmi doresc cu adevărat în viața mea. Ne salutăm în casă, vorbim din când și rămân cu decizia asta: colegi de competiție”, a spus Roxana.

