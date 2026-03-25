Mireasa, sezon 13. Doamna Lili a izbucnit în lacrimi. Ce a dezvăluit mama lui Vlad despre venirea sa în emisiune

Afectată de conflictele în care este implicat fiul ei, doamna Lili a izbucnit în lacrimi. Mama lui Vlad a plâns și în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii, în emisia de pe 24 martie, explicând că își dorește foarte mult ca băiatul său să își găsească o familie.

De când a venit în casa Mireasa, Vlad s-a tot implicat în conflicte cu băieții ba din cauza curățeniei, ba din cauza glumelor. Fiul doamnei Lili a spus că el nu vrea și nu știe să întindă haine la uscat, iar toate afirmațiile care i-au construit o imagine negativă au afectat-o pe mama lui Vlad.

Doamna Lili a izbucnit în lacrimi în direct. Ce a dezvăluit mama lui Vlad despre venirea sa în emisiunea Mireasa: „Mie nu-mi place să mint!”

La Mireasa, Capriciile Iubirii, doamna Lili a dezvăluit că fiul a înștiințat-o asupra venirii în emisiune cu 2 zile înainte de plecare.

„Eu în două zile am aflat că: mama, mergem la București. Și n-am crezut. Eu urmăream emisiunea. Și i-am zis: Nu ai cum să ajungi tu acolo niciodată. I-am zis că aici sunt fete de la oraș și nu o să te accepte pe tine niciodată. Eu îți spun ce sunt. I-am zis: Tu ai venit să cunoști o fată, să-ți faci o familie. Că el nu mai este copil de 17 ani. El trebuie să formeze o familie”, a spus doamna Lili în lacrimi.

„El e un pic mai alintat. Dar muncește în dreptul lui. La noi la țară bărbații muncesc mai mult în agricultură, afară, la animale. Nu-mi pun bărbatul să întindă rufe. Eu spun ce simt că ăsta e adevărul”, a mai spus mama lui Vlad în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii.

