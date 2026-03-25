Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Doamna Lili a izbucnit în lacrimi. Ce a dezvăluit mama lui Vlad despre venirea sa în emisiune

Mireasa, sezon 13. Doamna Lili a izbucnit în lacrimi. Ce a dezvăluit mama lui Vlad despre venirea sa în emisiune

Afectată de conflictele în care este implicat fiul ei, doamna Lili a izbucnit în lacrimi. Mama lui Vlad a plâns și în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii, în emisia de pe 24 martie, explicând că își dorește foarte mult ca băiatul său să își găsească o familie. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 25 Martie 2026, 12:29 | Actualizat Miercuri, 25 Martie 2026, 12:48

De când a venit în casa Mireasa, Vlad s-a tot implicat în conflicte cu băieții ba din cauza curățeniei, ba din cauza glumelor. Fiul doamnei Lili a spus că el nu vrea și nu știe să întindă haine la uscat, iar toate afirmațiile care i-au construit o imagine negativă au afectat-o pe mama lui Vlad.

Doamna Lili a izbucnit în lacrimi în direct. Ce a dezvăluit mama lui Vlad despre venirea sa în emisiunea Mireasa: „Mie nu-mi place să mint!”

La Mireasa, Capriciile Iubirii, doamna Lili a dezvăluit că fiul a înștiințat-o asupra venirii în emisiune cu 2 zile înainte de plecare.

„Eu în două zile am aflat că: mama, mergem la București. Și n-am crezut. Eu urmăream emisiunea. Și i-am zis: Nu ai cum să ajungi tu acolo niciodată. I-am zis că aici sunt fete de la oraș și nu o să te accepte pe tine niciodată. Eu îți spun ce sunt. I-am zis: Tu ai venit să cunoști o fată, să-ți faci o familie. Că el nu mai este copil de 17 ani. El trebuie să formeze o familie”, a spus doamna Lili în lacrimi.

„El e un pic mai alintat. Dar muncește în dreptul lui. La noi la țară bărbații muncesc mai mult în agricultură, afară, la animale. Nu-mi pun bărbatul să întindă rufe. Eu spun ce simt că ăsta e adevărul”, a mai spus mama lui Vlad în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

