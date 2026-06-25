Mireasa, sezon 13. Ce fapte ilegate a comis Darius în trecut! Detalii despre proces și trecutul tânărului. Ce s-a aflat

În ediția din 25 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii au ieșit la iveală detalii despre faptele ilegale comise de Darius. Totul s-a aflat după ce Roxana, Claudia și Raluca au avut parte de un Live cu fanii.

Situație complet neașteptată în ediția din 25 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, după ce anumite detalii complet neașteptate au ieșit la iveală despre Darius, fiul doamnei Melinda! În timp ce erau în Live cu fanii, Roxana, Claudia și Raluca au descoperit ce fapte ilegale a comis Darius în trecut.

Ce fapte ilegate a comis Darius în trecut! Detalii despre proces și trecutul tânărului. Ce s-a aflat, în ediția din 25 iunie 2026 a emisiunii Mireasa

Roxana, Claudia și Raluca au avut parte de un Live pe Facebook cu fanii, prilej cu care tinerele au primit atât mesaje de încurajare, cât și mesaje mai puțin plăcute. Printre numeroasele mesaje primite, tinerele au aflat că Darius, alături de alți tineri, ar fi pătruns prin efracție într-un depozit în Sighetul Marmaței și ar fi furat televizoare.

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„Dosarele lui Darius sunt pe toate grupurile”, a transmis unul dintre fanii Mireasa.

Ulterior, Roxana, Claudia și Raluca au stat de vorbă cu ceilalți din casă și au povestit ce mesaje au primit. În Live, în ediția din 26 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, Simona Gherghe a dezvăluit faptul că Darius ar fi fost consumator de droguri și că ar fi furat, alături de alți tineri, niște televizoare, motiv pentru care a ajuns în fața judecătorilor. Totuși, cazul s-a rezolvat.

Darius a spus că nu a declarat aceste lucruri niciodată fiindcă „a uitat de ele”: „Am fost consumator, am avut și prieteni care au consumat și au murit”.

Așa cum era de așteptat, informațiile ce au ieșit la iveală au uimit din plin pe toți cei prezenți.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 25 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.