Mireasa, sezon 13. Ce note i-au dat fetele lui Răzvan. Cum a răspuns el, întrebat ce top are

Așa cum spune tradiția de la Mireasa, Capriciile Iubirii, Răzvan, noul concurent din sezonul 13 Mireasa, a fost invitat să numească 3 concurente care i-au atras atenția. Totuși, băiatul nu a putut face asta.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 26 Martie 2026, 11:22 | Actualizat Joi, 26 Martie 2026, 13:09

Răzvan a fost invitat să facă un top al fetelor care i-au atras atenția din punct de vedere fizic, însă el a spus că mai are nevoie de timp, așa că s-a făcut o excepție de la tradiție.

„Mi-e foarte greu să fac un top, mai ales că multe fete sunt într-o relație sau într-o cunoaștere. Aș vrea pe parcurs să-mi dau seama chiar de persoana potrivită cu care vreau să pornesc ceva. Mai am nevoie de timp”, a spus Răzvan. Fetele au fost de acord să nu primească deocamdată un top.

Fetele i-au acordat note lui Răzvan: unele fete din cuplu note mai mici, iar cele singure i-au dat note cuprinse între 9 și 9,80.

Claudia - 9

Daniela - 9

Giulia - 5

Roxana - 9

Roxi - 9,5

Amalia - 7

Larisa - 9,8

Paula -9,5

Ema - 7 spre 8

Răzvan este noul concurent al sezonului 13 Mireasa. Paula a fost cea care s-a oferit să-i facă turul casei, iar Roxi l-a surprins pe băiat cu câteva clătite pentru micul dejun. Roxana a spus despre Răzvan că este un băiat interesant, iar Larisa a precizat că așteaptă ca el să facă primul pas.

„Femeia ideală pentru mine ar trebui să fie înțelegătoare și să aibă sufletul bun”, a spus Răzvan.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Cartea de vizită a lui Răzvan. Cum a fost primit în casă și ce fată a ales pentru o discuție mai amplă

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

AS.ro Ce avere a ajuns să aibă de fapt românul celebru care spunea despre el că e “frumos, deștept și bogat!” Ce avere a ajuns să aibă de fapt românul celebru care spunea despre el că e &#8220;frumos, deștept și bogat!&#8221;
Observatornews.ro Supărat pe viaţă s-a urcat pe acoperiş şi a aruncat cu ţigle în poliţişti. Apoi a cerut dedicaţii cu manele Supărat pe viaţă s-a urcat pe acoperiş şi a aruncat cu ţigle în poliţişti. Apoi a cerut dedicaţii cu manele
Antena 3 Noelia va muri astăzi, la doar 25 de ani, prin eutanasie la cerere, în Spania: ”Vreau doar să plec în pace” Noelia va muri astăzi, la doar 25 de ani, prin eutanasie la cerere, în Spania: ”Vreau doar să plec în pace”

Mireasa, sezon 13. Cartea de vizită a lui Răzvan. Cum a fost primit în casă și ce fată a ales pentru o discuție mai amplă
Mireasa, sezon 13. Cartea de vizită a lui Răzvan. Cum a fost primit în casă și ce fată a ales pentru o...
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Dorian, confruntare cu Daniel pentru titlul de șef al casei. Cine este acum Mirele Săptămânii
Mireasa, sezon 13. Dorian, confruntare cu Daniel pentru titlul de șef al casei. Cine este acum Mirele Săptămânii
Eduardo Santamarina vorbește despre debutul fiului său ca actor și mărturisește: „Mă văd pe mine în el”
Eduardo Santamarina vorbește despre debutul fiului său ca actor și mărturisește: „Mă văd pe mine în el” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a spus doar că vrea să-l „folosească”
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a... Libertatea.ro
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună AntenaSport
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de anunțul divorțului de Rareș Cojoc a ieșit acum la iveală. Foto
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de... Elle
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză HelloTaste.ro
Cât costă benzina și motorina pe 26 martie. Prețul a crescut și cu 2 lei pe litru față de acum o lună, la motorină
Cât costă benzina și motorina pe 26 martie. Prețul a crescut și cu 2 lei pe litru față de acum o lună, la... Antena3.ro
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor useit
Theodor Stolojan se întoarce! Lovitura supremă anunțată pentru România
Theodor Stolojan se întoarce! Lovitura supremă anunțată pentru România BZI
Horoscop financiar, aprilie 2026: Schimbări importante și decizii financiare înțelepte
Horoscop financiar, aprilie 2026: Schimbări importante și decizii financiare înțelepte Jurnalul
Pepe câștigă o primă rundă în procesul cu Raluca Pastramă, dar disputa continuă: Nu e nimic finalizat...
Pepe câștigă o primă rundă în procesul cu Raluca Pastramă, dar disputa continuă: Nu e nimic finalizat... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Un cip cât o monedă, implantat în creier, i-a dat o nouă şansă la viaţă. Bărbatul poate vorbi din nou
Un cip cât o monedă, implantat în creier, i-a dat o nouă şansă la viaţă. Bărbatul poate vorbi din nou Observator
Ce se întâmplă dacă privești zilnic peisaje din natură. Cum îți poate îmbunătăți sănătatea mintală
Ce se întâmplă dacă privești zilnic peisaje din natură. Cum îți poate îmbunătăți sănătatea mintală MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Întâlnirile la adolescenți: Cum să vorbești cu adolescentul despre întâlniri
Întâlnirile la adolescenți: Cum să vorbești cu adolescentul despre întâlniri DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii UseIT
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară Hello Taste
