Mireasa, sezon 13. Cine este Halima. Concurenta a spus ce viață grea a trăit încă din copilărie. Ce traume a suferit

În ediția de luni, 19 ianuarie 2026, a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Halima s-a prezentat și și-a spus povestea de viață, plină de detalii dureroase. Descoperă detalii despre concurenta din sezonul 13.

Publicat: Marti, 20 Ianuarie 2026, 16:31 | Actualizat Marti, 20 Ianuarie 2026, 17:23
Descoperă cine este Halima de la Mireasa, câți ani are, cu ce se ocupă și ce fel de gândire are concurenta din sezonul 13.Tânăra nu s-a ferit să spună prin ce situații dificile a trecut încă din copilărie.

Una dintre concurentele care a decis să participa la emisiunea Mireasa: Meciul iubirii este Halima. Tânăra a venit în căutarea marii iubirii, are 22 de ani, este născută și crescută în Italia și a vorbit deschis despre trecutul său marcat de un context familial dificil. Tânăra a vorbit despre episoadele care i-au influențat profund copilăria, amintind momente dramatice precum arestarea tatălui și un gest extrem al mamei, care a sărit de la etajul întâi împreună cu ea și fratele său.

„Sunt născută și crescută în Italia, am stat acolo până la vârsta de 18 ani, când am plecat în Spania, acolo unde am stat împreună cu fostul meu iubit timp de un an și jumătate, dar m-am întors în Italia. De asta vorbesc foarte greu limba română. Am făcut toate școlile în Italia. Am făcut liceul de economie și nu am vrut să facultate, dar acum regret și m-aș înscrie să continui. Ca să am independență financiară am muncit la un bar, în timp ce mergeam la școală. Apoi, părinții au luat afacerea asta și eu muncesc acolo. Stau la casă, cum ar veni. Vreau o familie, să mă căsătoresc, să fac doi copii. Visez să îmi deschid un salon de înfrumusețare”, a zis tânăra, care nu s-a ferit să recunoască faptul că are un complex legat de kilogramele sale în plus.

A spus că a avut o singură relație serioasă: „Eram slabă, dar după respărțire am suferit mult și m-am îngrășat. Ne-am despărțit fiindcă devenise foarte violent. Era și violență fizică și psihică. Nu am mai suportat, s-a terminat. La început relația era ca în poveste, era perfectă. Cu timpul s-a schimbat, eu am accepat totul și el a zis că face totul pentru mine. Am acceptat multe, am frica de abandon. Tata m-a lăsat pe mine, s-a despărțit de mama când aveam șase luni, dar ultima oară l-am văzut la cinci ani, când a rupt legăturile cu mine. Mai am un frate mai mare, a rupt legătura cu noi. El a plecat la el în țară, în Maroc. Nu a mai vrut să vorbim, nici în ziua de azi nu am avut explicații. La 18 ani mi-a să mă duc la el în țară, să îmi găsească un bărbat cu care să mă mrărit și eu nu am vrut. Nu vorbim, el nu vrea să aibă legătură cu noi. Mama s-a recăsătorit, dar mi-a lipsit tatăl meu natural. Vreau un bărbat sincer, loial, puternic, să fie capabil să mă respecte, să fie un om bun. Nu contează religia, naționalitatea, nu contează dacă are copil, doar să nu fie căsătorit”, a mărturisit tânăra.

„Am trăit cu mama mea când tata a fost violent. Tata a fost arestat când aveam șase luni, mama a trăit într-o casă părăsită timp de un an de zile și când a venit poliția să ne scoată de la ea, mama s-a aruncat de la etajul unu cu mine și cu fratele meu, în brațe, ca să nu ne despartă. Am fost duși într-o casă de copii cu mama, am stat acolo până la șapte ani jumătate. Era ca un centru social, în Italia (...). La 18 ani mama a primit telefon de la tata, m-a dat la telefon. Tata a zis să merg la el ca să mă mărite, să ia cămile pe mine”, a mărturisit tânăra cu lacrimi de durere în ochi, despre traumele trăite.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 20 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre Halima.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Dorian, Darius, Adrian, Alan, Alexandru, Sebastian, Ben, George, Marian sunt cei 9 băieți care au intrat în casa Mireasa în sezonul 13. Giulia, Claudia, Roxana, Larisa, Daniela, Halima, Diana, Paula, Amalia, Roxi sunt cele 10 concurente.

