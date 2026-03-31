Mireasa, sezon 13. Claudia și Daniela s-au certat din nou și Simona Gherghe a intervenit! Ce replici dure și-au aruncat cele două

O nouă săptămână a început în casa Mireasa. Meciul iubirii cu noi conflicte și discuții aprinse. De data aceasta, protagonistele sunt chiar Claudia și Daniela. Vă reamintim faptul că în ediția precedentă, între cele două au ieșit scântei și s-a lăsat cu replici extrem de dure, iar camerele de filmat au surprins incidentul! Se pare că totul ar fi pornit de la faptul că Daniela s-a enervat după ce ar fi descoperit faptul că este vorbită pe la spate de Claudia. Cele două au ajuns să își adreseze cuvinte grele și chiar jigniri.

Tensiunile se pare că nu au scăzut, căci după ediția de ieri, o nouă ceartă de proporții s-a iscat între cele două concurente.

De data aceasta, totul a pornit de la faptul că Daniela a rugat-o pe Claudia să își strânge bețișoarele de urechi lăsate la baie. Observația făcută a deranjat-o pe Claudia și aceasta a început să o provoace cu replici acide pe rivala ei. S-a ajuns la replici și cuvinte dure, la jigniri și chiar la tot felul de acuzații.

Daniela i-a cerut Roxanei, mireasa săptămânii, să ia măsuri și să o sancționeze pe Claudia, iar aceasta s-a enervat și a început să o acuze pe Daniela de faptul că ar râvni la titlul de mireasa săptămânii.

Ulterior, discuțiile aprinse dintre cele două au reapărut în platoul emisiunii, iar Simona Gherghe a fost nevoită să intervină, pentru a calma spiritele.

Ce a mai ieșit la iveală și ce s-a mai întâmplat? Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 31 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

