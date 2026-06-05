Mireasa, sezon 13. Votare sepcială. Cărui băiat i-a fost luat dreptul de a pimi imuniatate până la finalul sezonului

În gala Mireasa de pe 5 iunie 2026 a avut loc o votare importantă la care au fost invitați toți concurenții și mamele.

Publicul îl poate vota să-l pună în top, dar el nu va primi imuniate.

Așadar, până la finalul emisiunii, Ciprian nu va avea iminitate.

Darius l-a nominalizat pe Ciprian;

Dorian l-a nominalizat pe Ciprian;

Doamna Melinda l-a nominalizat pe Darius;

Roxana l-a nominalizat pe Sebastian;

Doamna Mihaela l-a nominalizat pe Daniel;

Bianca l-a nominalizat pe Ciprian;

Daniela l-a nominalizat pe Darius;

Denis l-a nominalizat pe Darius;

Doamna Cătălina l-a nominalizat pe Darius;

Amalia l-a nominalizat pe Denis;

Claudia l-a nominalizat pe Dorian;

Raluca l-a nominalizat pe Denis;

Giulia l-a nominalizat pe Dorian;

Alan l-a nominalizat pe Ciprian;

Sebastian l-a nominalizat pe Dorian;

Daniel l-a nominalizat pe Ciprian;

Mihai l-a nominalizat pe Ciprian;

Ema l-a nominalizat pe Denis;

Alexandru l-a nominalizat pe Daniel;

Ciprian l-a nominalizat pe Dorian;

Mamele și concurenții Mireasa au votat un băiat care să nu mai poată primi imunitate până la finalul sezonului 13.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ce spunea Gigi Becali despre Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan: “Sunt prieten cu el, dar…”

Martorii spun că explozia din Portul Constanţa s-a auzit până în Agigea: "De acum ne aşteptăm la orice"

O femeie de 37 de ani s-a drept o fată de 12 ani pentru a păcăli o familie să o adopte. Și timp de 14 luni a reușit

Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității

🔥 Tot ce vrei e sa dai play 🔥

🔥 Tot ce vrei e sa dai play 🔥 Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității

Citește și

Claudia Shik, fosta concurentă a sezonului 2 Mireasa, a născut o fetiță. Ce nume poartă cel de-al doilea copil...

Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,...

Catine.ro

Reality show-ul matrimonial Mireasa începe castingul pentru sezonul 14. Ce trebuie să afli

Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu

Happy Channel

Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul...

DivaHair

Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol

Libertatea.ro

Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e...

AntenaSport

De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul...

Elle

Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta...

Spynews.ro

Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”

Antenastars.ro

Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros

HelloTaste.ro

O femeie de 37 de ani s-a drept o fată de 12 ani pentru a păcăli o familie să o adopte. Și timp de 14 luni a...

Antena3.ro

Jocuri PlayStation Plus din iunie 2026. Ce titluri vor fi disponibile

useit

PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan

BZI

Legea salarizării, caz de pușcărie

Jurnalul

Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței

Kudika

Omul trimis de Putin la București a răbufnit după ce o dronă a explodat la Constanța. Mesajul fără precedent...

Redactia.ro

EXCLUSIV. Momentul în care drona marină găsită în Portul Constanţa explodează lângă o dană

Observator

Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse

MediCOOL

Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde

HelloTaste

FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot

ProSport

Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar

CanCan

Bebelușii născuți în iunie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia

DeParinti

Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind...

ZUTV

Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale

UseIT

Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară

Hello Taste