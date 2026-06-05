Mireasa, sezon 13. Votare sepcială. Cărui băiat i-a fost luat dreptul de a pimi imuniatate până la finalul sezonului

Mamele și concurenții Mireasa au votat un băiat care să nu mai poată primi imunitate până la finalul sezonului 13.
Votare specială în gala Mireasa. Cui i-a fost luat dreptul de a mai primi imunitate până la finalul sezonului
Ciprian l-a nominalizat pe Dorian;
Alexandru l-a nominalizat pe Daniel;
Ema l-a nominalizat pe Denis;
Mihai l-a nominalizat pe Ciprian;
Daniel l-a nominalizat pe Ciprian;
Sebastian l-a nominalizat pe Dorian;
Alan l-a nominalizat pe Ciprian;
Giulia l-a nominalizat pe Dorian;
Raluca l-a nominalizat pe Denis;
Claudia l-a nominalizat pe Dorian;
Amalia l-a nominalizat pe Denis;
Doamna Cătălina l-a nominalizat pe Darius;
Denis l-a nominalizat pe Darius;
Daniela l-a nominalizat pe Darius;
Bianca l-a nominalizat pe Ciprian;
Doamna Mihaela l-a nominalizat pe Daniel;
Roxana l-a nominalizat pe Sebastian;
Doamna Melinda l-a nominalizat pe Darius;
Dorian l-a nominalizat pe Ciprian;
Darius l-a nominalizat pe Ciprian;
Așadar, până la finalul emisiunii, Ciprian nu va avea iminitate.
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