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Mireasa, sezon 13. Votare sepcială. Cărui băiat i-a fost luat dreptul de a pimi imuniatate până la finalul sezonului

În gala Mireasa de pe 5 iunie 2026 a avut loc o votare importantă la care au fost invitați toți concurenții și mamele.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 05 Iunie 2026, 15:30 | Actualizat Vineri, 05 Iunie 2026, 16:25
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Mamele și concurenții Mireasa au votat un băiat care să nu mai poată primi imunitate până la finalul sezonului 13.

Votare specială în gala Mireasa. Cui i-a fost luat dreptul de a mai primi imunitate până la finalul sezonului

Ciprian l-a nominalizat pe Dorian;

Alexandru l-a nominalizat pe Daniel;

Ema l-a nominalizat pe Denis;

Mihai l-a nominalizat pe Ciprian;

Daniel l-a nominalizat pe Ciprian;

Sebastian l-a nominalizat pe Dorian;

Alan l-a nominalizat pe Ciprian;

Giulia l-a nominalizat pe Dorian;

Raluca l-a nominalizat pe Denis;

Claudia l-a nominalizat pe Dorian;

Amalia l-a nominalizat pe Denis;

Doamna Cătălina l-a nominalizat pe Darius;

Denis l-a nominalizat pe Darius;

Daniela l-a nominalizat pe Darius;

Bianca l-a nominalizat pe Ciprian;

Doamna Mihaela l-a nominalizat pe Daniel;

Roxana l-a nominalizat pe Sebastian;

Doamna Melinda l-a nominalizat pe Darius;

Dorian l-a nominalizat pe Ciprian;

Darius l-a nominalizat pe Ciprian;

Așadar, până la finalul emisiunii, Ciprian nu va avea iminitate.

Simona Gherghe și concurenții Mireasa

Publicul îl poate vota să-l pună în top, dar el nu va primi imuniate.

Mireasa, sezon 13. Giulia a invocat despărțirea de Alexandru. Ce s-a întâmplat în gală: „Eu nu mai vreau”... Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 5 iunie 2026...
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