Mireasa, sezon 13. Familia lui Alexandru, dezvăluiri neașteptate! Ce decizie a luat tânărul în privința relației lui cu Giulia

Alexandru și Giulia au anunțat ce decizie au luat în privința relației lor, după ce familia concurentului a făcut dezvăluiri neașteptate.

În ediția din 8 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii au fost difuzate imagini cu noile dezvăluiri făcute de familia lui Alexandru. Rudele concurentului nu sunt de acord cu relația acestuia cu Giulia, mai ales după ce s-a speculat că aceasta ar fi avut mai multe relații cu femei. Descoperă în rândurile de mai jos ce decizie au luat Giulia și Alexandru în privința relației lor, dar și ce alte detalii au mai ieșit la iveală.

Familia lui Alexandru, dezvăluiri neașteptate! Ce decizie a luat tânărul în privința relației lui cu Giulia, în ediția din 8 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii

O situație dureroasă și complet neașteptată a ieșit la iveală în ediția din 8 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii. Mama lui Alexandru a dezvăluit, în cadrul unei discuții cu fiul ei, faptul că sora tânărului are parte de mult bullying ca urmare a numeroaselor speculații la adresa Giuliei și a relațiilor ei cu anumite femei.

Mama lui Alexandru a spus că familia este nevoită să îndure prejudecățile celor din jur, cunoscuți sau nu, din cauza Giuliei.

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„Îmi respect familia. Mă gândesc și la familia mea, dar mă gândesc și la mine și la familia mea”, a zis tânărul în discuția avută cu mama lui.

„Toți râd de sora ta la școală, spun că Giulia e gravidă, că e bisexuală, toți copiii râd! Fata noastră e terminată, e distrusă”, i-a zis femeia.

Vă reamintim faputl că săptămâna trecută tânăra a zis că nu își mai dorește relația cu Alexandru din cauza presiunilor și a tensiunilor apărute: „Nu îmi mai doresc această relație”.

Ulterior, Giulia și Alexandru au purtat apoi niște discuții lămuritoare:

„Pe mine mama ta mă face să mă simt ca și cum tu ești bărbatul cu valoare, cel mai șmecher bărbat, toate femeile te vor, iar eu sunt o moartă de foame, pe care ai găsit-o la tomberon și mă ții de mână. Așa mă face să mă simt! Cum ai intrat tu în casa asta cu capul sus și cum o să mergi pe stradă cu mine, adică sunt niște vorba foarte urâte. Până la urma urmei sunt și eu om, am și eu mamă, am familie, am suflet, simt și eu durerea vorbelor pe care le spune. Nu mi se pare deloc normal!”, a zis Giulia.

„Eu te-am acceptat pe tine cu tot trecutul tău”, a zis Alexandru, încercând să arate că nu se lasă afectat de vorbele celor din jur.

După numeroase replici și lămuriri, cei doi au anunțat ce decizie au luat în cazul relației lor: aceștia au hotărât să rămână împreună și să lupte pentru fericirea lor.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 8 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.