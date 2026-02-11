Mireasa, sezon 13. Conflict între Darius și Daniel. Spiritele s-au încins în casa băieților: „Ai ridicat tonul la mine”

În emisia live de Mireasa de pe 11 februarie 2026 au fost difuzate imagini cu un conflict din casa băieților.

Pentru că se apropie ziua Giuliei, Alexandru a vrut să-i pregătească o surpriză, dar și alți băieți au dorit să participe. Concurenții au stabilit să meargă cu toții la camera de AntenaPLAY. Alexandru s-a gândit că poate Daniel, băiatul venit pentru Claudia în casă, nu ar vrea să participe. În acel moment, Darius a spus că Daniel nu are oricum treabă, că el nu e concurent cu drepturi depline. Daniel este în casa Mireasa pentru 13 zile, la capătul căruia se va vedea dacă între el și Claudia se poate crea o poveste.

Daniel a fost deranjat de replica fiului doamnei Melinda, simțindu-se exclus. De aici, a pornit un conflict în casa băieților. George și Dorian au fost și ei vocali și i-au ținut partea lui Darius, explicându-i lui Daniel că nimeni nu a vrut să-l jignească. Daniel i-a spus fiului doamnei Melinda să nu i se adreseze cu apelativul „frate”, moment în care Darius a răbufnit.

Simona Gherghe i-a atras atenția lui Darius că replica spusă: „Îți fac program dimineața, la prânz și seara” sună a amenințare.

„Toți au spus despre AntenaPLAY și el a avut ceva numai cu mine. Mie nu mi-a plăcut atitudinea față de mine. Toată lumea îi spune frate și numai cu mine are o problemă că îi spun așa. Am simțit-o personal”, a spus Darius.

„Am dorit să fac un dialog cu Darius în direcția aceasta. M-am simțit exclus. Tu nu ai avut o atitudine corectă față de mine, pentru că ai ridicat vocea”, a spus Daniel.

„Daniel a încercat să-i spună lui Darius ce l-a deranjat, iar Darius a ridicat tonul și nu a fost ok tonul în care ai vorbit”, a spus Claudia.

