Mireasa, sezon 13. Conflict între Darius și Daniel. Spiritele s-au încins în casa băieților: „Ai ridicat tonul la mine"

În emisia live de Mireasa de pe 11 februarie 2026 au fost difuzate imagini cu un conflict din casa băieților.

Publicat: Miercuri, 11 Februarie 2026, 14:42 | Actualizat Miercuri, 11 Februarie 2026, 14:50

Pentru că se apropie ziua Giuliei, Alexandru a vrut să-i pregătească o surpriză, dar și alți băieți au dorit să participe. Concurenții au stabilit să meargă cu toții la camera de AntenaPLAY. Alexandru s-a gândit că poate Daniel, băiatul venit pentru Claudia în casă, nu ar vrea să participe. În acel moment, Darius a spus că Daniel nu are oricum treabă, că el nu e concurent cu drepturi depline. Daniel este în casa Mireasa pentru 13 zile, la capătul căruia se va vedea dacă între el și Claudia se poate crea o poveste.

Daniel a fost deranjat de replica fiului doamnei Melinda, simțindu-se exclus. De aici, a pornit un conflict în casa băieților. George și Dorian au fost și ei vocali și i-au ținut partea lui Darius, explicându-i lui Daniel că nimeni nu a vrut să-l jignească. Daniel i-a spus fiului doamnei Melinda să nu i se adreseze cu apelativul „frate”, moment în care Darius a răbufnit.

Conflict între Darius și Daniel. Spiritele s-au încins în casa băieților de la Mireasa: „A fost o amenințare”. Ce l-a deranjat pe băiatul venit în casă pentru Claudia: „Nu te pune cu mine!”

Simona Gherghe i-a atras atenția lui Darius că replica spusă: „Îți fac program dimineața, la prânz și seara” sună a amenințare.

„Toți au spus despre AntenaPLAY și el a avut ceva numai cu mine. Mie nu mi-a plăcut atitudinea față de mine. Toată lumea îi spune frate și numai cu mine are o problemă că îi spun așa. Am simțit-o personal”, a spus Darius.

„Am dorit să fac un dialog cu Darius în direcția aceasta. M-am simțit exclus. Tu nu ai avut o atitudine corectă față de mine, pentru că ai ridicat vocea”, a spus Daniel.

„Daniel a încercat să-i spună lui Darius ce l-a deranjat, iar Darius a ridicat tonul și nu a fost ok tonul în care ai vorbit”, a spus Claudia.

