Mireasa, sezon 13. Cu ce băiat a petrecut Roxana timp la petrecere: „Vreau să-l cunosc în continuare”

Roxana și Vlad au fost apropiați pe ringul de dans și au petrecut timp unul cu celălalt toată seara petrecerii din casa Mireasa.

Simona Gherghe nu i-a întrebat dacă sunt într-o cunoaștere, având în vedere că apropierea dintre ei a venit bursc și rapid, însă cei doi au precizat că sunt dispuși să se cunoască în continuare, după ce s-au simțit foarte bine sâmbătă seara. Întrebată de fete dacă îl place pe Vlad, Roxana a răspuns afirmativ.

Cu ce băiat a petrecut Roxana timp la petrecerea din casa Mireasa: „Vreau să-l cunosc în continuare"

„Mi-a plăcut să petrec timp cu Vlad și vreau să-l cunosc în continuare”, a spus Roxana în emisia live de Mireasa de pe 23 martie 2026, după ce au fost difuzate imagini cu ei dansând și vorbind la petrecere.

„Și mie mi-a făcut plăcere să petrec timp cu Roxana și vreau să o cunosc în continuare. La petrecerea mea n-am simțit acel vibe, ceva special, dar la petrecerea de sâmbătă chiar am simțit o apropiere”, a completat-o Vlad.

Mama băiatului s-a arătat încântată de interacțiunea fiului cu tânăra: „Roxana mi se pare o fată frumoasă, cu cei 7 ani de acasă, o fată respectuoasă”, a spus doamna Lili.

Roxana i-a spus lui Vlad că i-ar fi plăcut să întâlnească un bărbat fără copii, însă a precizat că-i plac și ei foarte mult copiii.

„Preferam să întâlnesc un bărbat fără copil. Ar fi fost mai ușor pentru mine să-l fac pe el să vină în Franța. Cum are un copil, mai degrabă cred că ar fi ca eu să vin în România”, a explicat Roxana în live.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

