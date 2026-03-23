Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe, anunț important la finalul emisiei live: „Sunteți pregătiți?” Ce veste a dat prezentatoarea

La finalul emisiei live de Mireasa de pe 23 martie 2026, Simona Gherghe a avut un anunț de făcut.

Așa cum a promis încă de la începutul emisiei live, prezentatoarea Mireasa a avut un anunț de făcut. Simona Gherghe le-a dat concurenților vestea că începând cu 24 martie, un nou concurent își va face apariția în casa Mireasa.

Simona Gherghe a dat și câteva detalii despre noul băiat, în vârstă de 25 de ani și cu ochi albaștri, care va intra în competiție în speranța că-și va găsi sufletul pereche.

„Dragilor, am o veste pentru voi. Toată lumea e pregătită? Mâine intră un băiat. Are 25 de ani, este antreprenor, e băiat de preot, îi place să muncească, e harnic, sociabil, sufletist, loial, are 2 frați și vrea cel puțin 2 copii. V-am spus dintr-o suflare care practic e cu bagajele făcute, mâine vine în Buftea”, a anunțat Simona Gherghe pe finalul emisiei de pe 23 martie 2026.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

