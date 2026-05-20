Mireasa, sezon 13. Daniela a „explodat” de nervi și s-a certat iar cu Ema! Concurenta, replici acide la adresa unor mame

În ediția din 20 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, Daniela a „explodat” de nervi și între ea și Ema conflictul s-a amplificat.

În ediția precedentă, Daniela a „explodat” de nervi și a criticat-o pe Ema, iar iubita lui Alan nu s-a lăsat mai prejos, ci a ripostat și a aruncat replici dure. Conflictul nu s-a „stins” ieri, căci ediția din 20 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii au fost difuzate imagini cu adevărata dimensiune a conflictului.

Noi imagini au fost difuzate în ediția din 20 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii. Astfel, de la simple insinuări s-a ajuns la replici dure și jigniri.

„Cât tupeu poți să ai!”, a fost replica Emei.

„Din punctul meu de vedere mi se pare că ești puțin bârfitoare, din moment ce duci discuțiile din casa fetelor în casa băieților.

UIterior, replicile dure și acuzațiile s-au îndreptat asupra doamnei Mihaela și a doamnei Cătălina. Iubita lui Darius le-a acuzat că au interese ascunse și chiar a dat dovadă de lipsă de respect, lucru ce a luat-o prin surprindere chiar și pe Simona Gherghe.

Uluită de acuzațiile legate de faptul că mamele respective aduc prăjituri și atenții, Simona Gherghe a ținut să explice faptul că respectivele acuzații sunt false. Și mamele au ripostat în fața „atacurilor” Danielei și i-au criticat din plin aitutdinea lipsită de stimă.

„Ești cea mai obraznică de aici”, a fost replica acidă a doamnei Cătălina.

„Daniela, nu te simți bine dacă nu te cerți cu cineva? Pare că din asta te hrănești, că asta te alimentează. Ești în conflict mereu cu cineva, acum chiar cu mai multe persoane”, a fost reacția dură a Simonei Gherghe, care a încercat să înțeleagă ce anume se întâmplă cu iubita lui Darius și de ce s-a ajuns la o asemenea situație tensioantă în ultima perioadă, în casă.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

