Mireasa, sezon 13. Familia Claudiei nu este de acord cu Denis, iar motivul este unul complet neașteptat! Ce s-a aflat

În ediția din 20 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii au fost difuzate imagini cu scrisoarea pe care a primit-o Claudia. Astfel a ieșit la iveală faptul că familia tinerei nu este deloc de acord cu Denis, iar motivul este unul cât se poate de surprinzător. Descoperă în rândurile de mai jos cu ce situație se confruntă cei doi concurenți din casa Mireasa.

Situație complet neașteptată în ediția din 20 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii! Claudia trece prin momente dificile după ce a primit o scrisoare din partea familiei sale. Citind mesajul, tânăra a aflat ce părere au rudele sale despre apropierea sa de Denis. Se pare că relația lor nu este una apreciată, iar motivul este unul ce i-a luat pe mulți dintre telespectatori prin surprindere.

„În ceea ce privește relația ta cu Denis, eu cu bunica ta nu suntem de acord, motivul fiind diferența de religie. El este penticostal și mă tem că acest lucru ar putea aduce multe neînțelegeri și greutăți în viața ta. Eu nu mi-aș dori să renunți la valorile și credința cu care ai crescut numai pentru a face un compromis într-o relație. Viața este lungă și trebuie să te gândești foarte bine dacă ai putea să rămâi fericită într-o astfel de situație. Totuși, nimeni nu poate să decidă în locul tău. Tu trebuie să alegi în funcție de ceea ce simți”, a fost mesajul citit de Claudia, în scrisoarea primită de la familia sa.

„Eu am știut sincer că nu vor fi de acord, de asta pot să zic că am avut și anumite rețineri și o stare mai neliniștită. Îmi doream foarte mult să știu ce spun ei, am bănuit că nu vor fi de acord, dar nu am vrut să verbalizez foarte mult pe lucrul acesta”, a fost confesiunea făcută de tânără ulterior.

„Am surori și familia care sunt de această religie, dar eu nu am urmat niciodată calea asta”, s-a apărat Denis, care a spus că cel mult se consideră creștin, nu neapărat penticostal.

Aceeași idee a fost subliniată și de doamna Cătălina și de Simona Gherghe, care au spus că și penticostalii sunt tot creștini, de fapt. Totuși, ce simte cu adevărat tânăra și care a fost efectul scrisorii primite?

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

