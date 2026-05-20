Georgina Rodriguez se transformă în Kim Kardashian. La ce schimbare de look a apelat vedeta

Georgina Rodriguez și-a surprins fanii cu o transformare radicală de look la Cannes. Logodnica lui Cristiano Ronaldo seamănă izbitor cu Kim Kardashian după schimbarea spectaculoasă.

Georgina Rodriguez pare că se transformă în Kim Kardashian. Cea mai recentă apariție a logodnicei lui Cristiano Ronaldo a atras zeci de reacții în mediul online, după ce vedeta a apărut cu un look complet diferit.

Viitoarea soție a lui Cristiano Ronaldo a surprins pe toată lumea când a renunțat la părul său închis la culoare și a ales o transformare radicală. Ca de fiecare dată, Georgina Rodriguez a avut o apariție spectaculoasă la Cannes Film Festival.

Festivalul reunește unele dintre cele mai mari vedete ale lumii, iar la evenimentele exclusiviste participă anual actori, modele și influenceri internaționali. Georgina Rodriguez nu a avut nevoie de prea multe artificii pentru a atrage toate privirile.

Deși nu a apărut încă pe covorul roșu, presa internațională scrie că vedeta a ajuns deja la Cannes. Aceasta a participat mai întâi la o petrecere privată, unde și-a etalat noua transformare de look.

Fanii s-au întrebat imediat dacă Georgina și-a decolorat cu adevărat părul sau dacă a apelat la o perucă. Cert este că noua imagine a divei amintește foarte mult de stilul adoptat de Kim Kardashian în ultimii ani.

Georgina a sosit la Cannes cu doar câteva ore înainte de eveniment și a purtat o ținută casual în nuanțe deschise. Vedeta și-a completat apariția cu pantofi tip mule cu toc înalt, o geantă elegantă și o pereche de ochelari de soare închiși la culoare.

Logodnica lui Cristiano Ronaldo și-a purtat părul într-un coc lejer, însă transformarea blond platinat a fost imposibil de ignorat.

Specialiștii din domeniul beauty spun că obținerea unei nuanțe atât de deschise într-o singură ședință poate afecta serios structura firului de păr. Din acest motiv, mulți cred că Georgina ar fi ales să poarte o perucă pentru această apariție.

Presa internațională notează că noul look al vedetei seamănă izbitor cu blondul platinat purtat de Kim Kardashian, mai ales datorită rădăcinilor închise la culoare și coafurii perfect finisate.

Maria Roberts, stilist profesionist, a explicat că este firesc ca fanele să se întrebe dacă Georgina și-a vopsit părul sau a apelat la o perucă pentru această schimbare spectaculoasă.

Totodată, hairstylistul Georginei, cel care colaborează și cu vedete precum Demi Moore și Amal Clooney, a confirmat pe rețelele sociale că el este responsabil atât pentru coafură, cât și pentru noua culoare.

Nuanța aleasă poartă numele de „French Girl Blonde”, una dintre cele mai populare tendințe de beauty ale momentului.

Fanii Georginei au luat cu asalt secțiunea de comentarii și au lăudat-o pentru transformarea radicală. Mulți dintre ei au spus că vedeta seamănă mai mult ca niciodată cu Kim Kardashian și că noul look îi schimbă complet imaginea cu care și-a obișnuit publicul.