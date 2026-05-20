„Super porcii" mutanți dintr-o zonă radioactivă au dezvoltat abilități îngrijorătoare. De ce sunt capabili

Experții susțin că „super porcii" mutanți născuți într-o zonă radioactivă ar fi dezvoltat abilități îngrijorătoare din cauza mediului.

Publicat: Miercuri, 20 Mai 2026, 14:37 | Actualizat Miercuri, 20 Mai 2026, 14:39
Acești „super porci” mutanți trăiesc în zona Fukushima, din Japonia, unde a avut loc un dezastru nuclear.

Dezastrul Fukushima a fost cauzat de un cutremur cu magnitudinea de 9 grade, în 2011, scrie Daily Mail.

Acești porci mutanți au fost creați după ce porcii domestici din zonă au evadat în natură în urma dezastrului.

Aceștia s-au reprodus cu mistreții din zona de excludere, ceea ce a dat naștere acestor hibrizi.

Experții au descoperit că urmașii au moștenit ciclul reproductiv rapid și continuu al porcului domestic. Ceea ce le permite populațiilor să se înmulțească mult mai repede decât cele ale mistreților obișnuiți.

Cercetătorii au avertizat că această trăsătură ar putea explica modul în care populațiile invazive de „super porci” scapă de sub control și devastează culturile agricole, distrug ecosistemele și copleșesc fauna locală.

Descoperirile sugerează, de asemenea, că același mecanism genetic ar putea apărea deja în alte regiuni ale lumii unde porcii sălbăticiți și mistreții se încrucișează.

Spre surprinderea lor, hibrizii care aveau linii materne provenite de la porci domestici prezentau niveluri mult mai scăzute de ADN de porc domestic decât era estimat. Ceea ce sugerează că generațiile se succed într-un ritm neobișnuit de rapid.

Porcii sălbăticiți sunt considerați unele dintre cele mai distructive specii invazive din lume. Deoarece distrug culturile agricole, răspândesc boli, devastează habitatele naturale și afectează animale mai mici. Numai în SUA, se estimează că porcii sălbatici invazivi provoacă anual pagube de miliarde de dolari.

Cutremurul din 2011 a generat valuri tsunami de peste 40 de metri înălțime ce au distrus locuințele a 450.000 de oameni și provocat topirea mai multor reactoare nucleare de la centrala Fukushima Daiichi.

Dezastrul Fukushima a dus la apariția porcilor periculoși

Cantități constante de materiale toxice și radioactive au fost eliberate în atmosferă. Mii de persoane din apropiere au fost forțate să își părăsească locuințele.

În haosul creat, fermierii au fost nevoiți să își abandoneze proprietățile, lăsând în urmă mii de porci domestici. Ușile grajdurilor au rămas deschise sau s-au deteriorat în timp, ceea ce a permis animalelor să evadeze în pădurile și terenurile agricole abandonate din jur.

Din cauza lipsei activității umane, populațiile de mistreți s-au putut înmulți rapid, fără să fie deranjate de vânători sau trafic.

Cercetătorii au subliniat că hibrizii din Fukushima nu au fost modificați genetic de radiații. Ci au evoluat prin încrucișare și moștenirea unor trăsături reproductive după ce dezastrul nuclear a creat condiții ideale pentru răspândirea animalelor.

Cercetătorii de la Universitatea Hirosaki din Japonia au declarat în studiu că regiunea a creat un rar „experiment natural”. Deoarece evacuarea bruscă a permis porcilor domestici scăpați și mistreților să se amestece fără intervenție umană continuă sau noi eliberări de animale domestice.

Echipa a analizat ADN-ul a 191 de mistreți și animale hibride colectate în apropiere de Fukushima între 2015 și 2018 pentru a urmări răspândirea genelor de porc domestic în populație.

Cu ADN mitocondrial, care e moștenit de la mamă, alături de markeri genetici nucleari, echipa a urmărit modul în care genele de porc s-au transmis prin generațiile succesive de hibrizi.

Rezultatele au arătat că hibrizii descendenți din femele de porc domestic se reproduceau atât de rapid încât ADN-ul de porc se dilua mult mai repede decât se așteptau experții, prin împerecheri repetate cu mistreți.

Pe scurt, animalele au moștenit capacitatea porcului domestic de a se reproduce rapid pe tot parcursul anului, dar în timp au început să semene genetic tot mai mult cu mistreții, păstrând însă ritmul accelerat de reproducere.

