Mireasa, sezon 13. Daniela a făcut un anunț important, după apelul primit de la mama lui Mihai! Concurentul, reacție neașteptată

În ediția din 10 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, după ce a aflat ce părere are mama lui Mihai despre ea, Daniela a făcut un anunț ce a surprins-o chiar și pe Simona Gherghe.

Vă reamintim faptul că în ediția de ieri a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, mama lui Mihai a dezlăluit, în cadrul unei intervenții telefonice, faptul că nu se simte pregătită să o cunoască pe Daniela și nici nu o consideră a fi o fată potrivă pentru fiul ei.

Se pare că vorbele dure ale femeii nu au lăsat-o indiferentă pe concurentă, căci aceasta și-a schimbat atitudinea față de partenerul ei și a făcut chiar și un anunț important. Descoperă în rândurile de mai jos ce reacție neașteptată a avut Mihai, în ediția din 10 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

Daniela a făcut un anunț important, după apelul primit de la mama lui Mihai! Concurentul, reacție neașteptată, în ediția din 10 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii

Mama lui Mihai a intervenit telefonic la Mireasa: Capriciile iubirii și a anunțat faptul că nu se simte pregătită în prezent să o cunoască pe Daniela, pe care oricum nu o consideră potrivită ca iubită pentru fiul său. Auzind aceste vorbe dure, concurenta a părut afectată și și-a schimbat atitudinea față de Mihai, devenind mai rece și distanță.

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Ulterior, în ediția din 10 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, aceasta a explicat faptul că nu i se pare corect să fie judecată și tratată astfel. Mihai, în schimb, i-a spus că el „oricum își prezintă iubitele familiei după câteva luni”.

O reacție neașteptată a concurentului a fost nedumerirea cu care s-a afișat în Live, spunând „Supărarea ei și-o varsă pe mine, eu nu am dat înapoi. Acțiunile ei eu nu le înțeleg. Ieri am încercat să vorbim și nu a vrut, azi am încercat să vorbim și nu a vrut”.

„O să vorbim și o să lămurim. Însă nu mai accept să vină cineva din exterior să își dea cu părerea”, a fost reacția fermă a Danielei.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 10 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.