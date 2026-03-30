Mireasa, sezon 13. Daniela și Claudia, ceartă de proporții cu replici dure! Ce au putut să își spună, fără reținere

Au ieșit scântei între Claudia și Daniela și cele două concurente s-au certat, aruncându-și replici dure! Ce s-a aflat în ediția din 30 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii/

În ediția din 30 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii am putut afla detalii despre cearta dintre Daniela și Claudia! Camerele de filmare au surprins ce replici dure și-au putut arucna cele două concurente din sezonul 13, fără pic de reținere!

Daniela și Claudia, ceartă de proporții cu replici dure! Ce au putut să își spună, fără reținere. Ce s-a aflat în ediția din 30 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii

Tensiunile nu au lipsit din acest sfârșit de săptămână și de data aceasta, protagonistele au fost chiar Daniela și Claudia! Au ieșit scântei între cele două concurente și s-a lăsat cu replici extrem de dure, iar camerele de filmat au surprins totul!

Se pare că totul ar fi pornit de la faptul că Daniela s-a enervat după ce ar fi descoperit faptul că este vorbită pe la spate de Claudia.

„Ia zi, Claudia, ce figure fac? Și tu, Roxana? Ia zi, ce figuri fac?”, a întrebat Daniela.

„Te-ai trezit cu fața la cearșaf? Du-te la Darius să te destreseze, te rog eu!”, i-a spus Claudia, fără pic de reținere.

„Dacă fac figuri, o fac pentru că pot și pentru că îmi permit! Ai vreo problemă cu asta?!”, a mai întrebat iubita lui Darius.

„Crede-mă că nu mă deranjezi! Nu te vorbește nimeni pe la spate, dragă! Erai la ușă când am zis, fata mea”, a fost răspunsul Claudiei.

„Obraznico, nu îți permit să îmi vorbești așa, cu fata mea! La vârsta ta de 28 de ani lași multe de dorit, să nu te mire că ești singură la vârsta asta”, a fost reacția Danielei.

De la o replică la alta, cele două concurente din casa Mireasa au ajuns să se certe din ce în ce mai mult și s-a ajuns chiar la replici extrem de dure și jigniri. Atitudinea Danielei l-a uimit chiar și pe Darius, care a fost luat prin surprindere de cele întâmplate, dar și replicile iubitei sale.

Ce alte detalii au ieșit la iveală și ce s-a mai întâmplat? Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 30 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.