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„Furnicutele”, invitat Zarug. Declarații sincere despre atacurile homofobe: „Era să iau bătaie”

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Zarug a vorbit despre un moment critic din viața lui, dar și despre toate atacurile de care a avut parte mai tot timpul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 08 Iunie 2026, 17:20 | Actualizat Luni, 08 Iunie 2026, 14:36
„Furnicutele”, invitat Zarug. Declarații sincere despre atacurile homofobe: „Era să iau bătaie” | antena 1
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Zarug, invitat în emisiunea Furnicuțele, a vorbit despre noua sa pasiunea. Este masterand la consiliere filozofică, un domeniu pe care a vrut să-l abordeze mai îndeaproape pentru a se familiariza cu anumite lucruri.

Declarații sincere despre atacurile homofobe

A slăbit de la 130 de kilograme și a reușit cu pași siguri să fie acolo unde și-a dorit în doar trei ani. De asemenea, a mărturisit că urmează să mai slăbească o serie de kilograme. Pentru Zarug, modul în care arăta nu a contat atât de mult în viața profesională, asta pentru că el deja crease un personaj haios și pus pe șotii care avea succes în mediul online.

Cu toate acestea, în plan personal, altfel stăteau lucrurile. În cele din urmă a luat decizia de a slăbi și de a se simți confortabil în propria piele. În ceea ce privește dragostea, nu a mai avut acest sentiment de 10 ani, spune el.

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Deși avea 130 de kilograme, a mărturisit că a putut să se implice în proiecte care i-au plăcut. A cântat, a dansat și a jucat acolo unde nu credea că va fi prezent. În cadrul mai multor controale, doctorii i-au pus diagnosticul de ciroză non-alcoolică, printre altele. A dezvăluit că în curând își dorește să meargă pe Camino de Santiago și să-și depășească mai multe limite. Experiența de la Asia Express l-a împins în această direcție.

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Zarug a punctat că înainte de emisiune avea multe limite pe care singur și le impunea, însă ulterior a descoperit că le poate depăși. A povestit cum nu de puține ori a fost agresat pe stradă, ba chiar a intrat într-un autobuz și când s-au închis ușile, câțiva bărbați au strigat la el și l-au scuipat. Oameni din autobuz nu au reacționat, ceea ce denotă un soi de complicitate, atunci când „refuzi să intervii”.

Cum a știut Zarug că are o altfel de orientare sexuală

Invitat în emisiunea Furnicuțele a vorbit despre asta și despre faptul că mereu și-a dorit să spună lucrurilor pe nume, însă n-a putut să o facă concret decât foarte târziu. Ca un copil crescut în comunism a fost nevoită să se ascundă de fiecare dată și să-și mascheze adevărata identitate.

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Și-a dat seama încă de la bun început că nu este ca ceilalți băieți și nu are aceleași dorințe.

„Nu vorbeam neapărat despre asta.”, a transmis Zarug în fața lui Denise Rifai. La Chefi la cuțite, în schimb, a venit nu cu un personaj, ci cu ceea ce este el în fiecare zi, o persoană iubitoare și sinceră.

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