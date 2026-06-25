Mireasa, sezon 13. Daniela și Mihai s-au sărutat și au anunțat că formează un cuplu! Ce reacție a avut Darius când a auzit vestea

În ediția din 25 iunie 2026, Daniela și Mihai s-au sărutat și au anunțat faptul că formează un cuplu. Descoperă ce reacție a avut Darius.

Surpriză de proporții în casa Mireasa. Meciul iubirii, în ediția din 25 iunie 2026! Camerele de filmare au surprins momentul în care Mihai și Daniela s-au sărutat. Cei doi concurenți au anunțat faptul că formează un cuplu. Camerele de supraveghere au surprins ce reacție a avut Darius, la primirea acestei vești.

Daniela și Mihai s-au sărutat și au anunțat că formează un cuplu! Ce reacție a avut Darius când a auzit vestea, în ediția din 25 iunie 2026 a emisiunii Mireasa

Nu mai este o noutate faptul că Daniela și Mihai s-au apropiat mult în ultima perioadă. Au fost la primul lor date, au petrecut momente multe momente frumoase împreună și au părut extrem de fericiți împreună. Totul a culminat cu momentul în care Mihai și-a făcut curaj și a sărut-o pe Daniela!

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Așa cum era de așteptat, concurenții din care Mireasa au fost mai mult decât surprinși de cele petrecute și nu s-au ferit să arate acest lucru. Unii s-au bucurat, arătându-și astfel susținerea, alții nu s-au ferit să își exprime scepticismul.

Doamna Mihaela și doamna Cătălina au fost privit-o uluite pe Daniela, care parcă plutea de fericire și părea mai îndrăgostită ca niciodată!

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Apoi, așa cum era de așteptat, Simona Gherghe i-a întrebat pe cei doi dacă formează un cuplu, iar cei doi concurenți au spus un ferm „da”. S-a lăsat cu aplauze, dar și cu diferite comentarii. Darius, în schimb, nu a părut încântat de cele întâmplate și nu a ratat ocazia să spună din nou faptul că el consideră că tânăra este falsă.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 25 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.