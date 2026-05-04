Mireasa, sezon 13. Darius, avertisment pentru mame și fete. Ce le-a cerut. Un conflict a izbucnit între Daniela și doamna Mihaela

Darius a avut o cerință specială pentru mame și fete, după ce a fost votat Băiatul Săptămânii. Avertismentul său a generat o nouă ceartă între Daniela și doamna Mihaela. Tensiunile au atins cote maxime.

Daniela s-a aflat din nou în centrul atenției la Mireasa: Meciul Iubirii. Un nou conflict a izbucnit după ce Darius a avertizat mamele și concurenții din casa show-ului matrimonial. Acesta le-a cerut să nu mai aducă acuzații la adresa fostei partenere.

Spiritele s-au încins rapid în bucătărie, după rugăminte băiatului. Mai mult, doamna Melinda, doamna Mihaela și doamna Cătălina nu s-au mai putut abține și au răbufnit în fața tuturor. De altfel, nici Daniela nu a lăsat garda jos.

Între acestea s-au dat replici acide. Concurenta a ținut să le răspundă în felul său caracteristic mamelor, iar atitudinea ei a complicat și mai tare situația.

De ce s-au certat doamna Mihaela și Daniela la Mireasa: Meciul Iubirii, în ediția de pe 4 mai 2026

În ediția de pe 4 mai 2026 din Mireasa: Meciul Iubirii, Simona Gherghe a abordat un subiect delicat care a avut loc la petrecerea de sâmbătă. Doamna Mihaela și Daniela au avut parte de o nouă discuție aprinsă, după ce femeia a lovit-o din greșeală pe tânără cu uscătorul de rufe, în baie.

Doamna Mihaela i-a spus că a fost fără intenție, însă Daniela nu a rezistat și i-a adresat cuvinte dure.

„Cine sunteți dumnevoastră să-mi spuneți să încetez?”, a întrebat-o fata.

„Hai nu mă provoca! A fost din greșeală”, i-a răspuns doamna Mihaela.

„N-am nicio obligație față de dumnevoastră și niciun respect. E totul cu intenție la dumneavoastră!”, a mai zis concurenta.

În timpul emisiei live de luni, 4 mai 2026, Daniela a avut o nouă rugăminte pentru Darius: „Eu aș vrea să-l rog pe Darius să se distanțeze de mine. Să nu se mai pună problema eu și Darius”.

Până și Simona Gherghe a simțit nevoia să intervină: „De ce nu i-ai spus de atunci? (...) Tu ce vrei? Să provoci?”

„Eu dacă aș fi deschis gura în acel moment ar fi fost un conflict și mai mare. Și mai ales că acum sunt singură... pot să-mi fac de cap și mai mult. Nu mai accept să mi se aducă acuzații! (...) Am tăcut și am acceptat prea multe”, a răspuns Daniela.

„Ea caută conflicte cu toată lumea!”, a mai afirmat Giulia.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

