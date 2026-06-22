Mireasa, sezon 13. De ce lipsește doamna Melinda din casă! Vestea tristă dată de Simona Gherghe

În ediția din 22 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, Simona Gherghe a anunțat de ce lipsește doamna Melinda din casă.

Vești nu tocmai bune au ieșit la iveală despre doamna Melinda! Simona Gherghe a dezvăluit care este motivul pentru care lipsește din casa Mireasa.

De ce lipsește doamna Melinda din casă! Vestea tristă dată de Simona Gherghe, în ediția din 22 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii

Ediția din 22 iunie 2025 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii a început cu vestea tristă a sarcinii pierdute de Giulia, dar și cu faptul că doamna Melinda lipsește din motive medicale.

Se pare că mama lui Darius ar fi început să se simtă rău și echipa de producție a dus-o pe femeie la spital. Acolo, după numeroase analize și investigații, medicii au ajuns la concluzia că femeia are apendicită și trebuie să fie operată.

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Aceasta a fost supusă unei intervenții și în prezent se simte mult mai bine, dar încă nu poate reveni în casă, fiindcă are nevoie să mai stea sub supraveghere medicală, pentru un plus de siguranță și pentru recuperare.

Darius a primit șansa să o viziteze pe mama lui la spital și a părut îngrijorat de starea femeii.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 22 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.