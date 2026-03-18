Mireasa, sezon 13. Scandal uriaș între Paula, Roxi și Claudia. Ce reproșuri legate de igienă și-au adus fetele, fără reținere

În emisia live de miercuri, 18 martie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii, a fost difuzat un scandal de zile mari între Paula, Roxi și Claudia. Concurentele și-au adresat reproșuri legate de igienă în fața camerelor de filmat.

Un nou conflict a luat naștere în casa Mireasa: Meciul Iubirii, iar în centrul atenției s-a aflat Claudia. Roxi nu s-a mai putut abține și a dat cărțile pe față despre obiceiurile negative ale concurentei.

Atât ea, cât și Paula au afirmat că tânăra nu se spală pe mâini după ce iese de la baie, că nu își spală vasele din care mănâncă și că nu face curățenie. Discuția dintre cele trei a degenerat rapid, aducându-și vorbe grele.

Concurentele nu au mai ținut de camerele de filmat și au aruncat cu replici tăioase. Mai mult, Claudia a adus în discuție trecutul Paulei, făcând-o să se simtă inconfortabil în fața mamelor și fetelor.

Paula, Roxi și Claudia au fost protagonistele unui scandal monstru la Mireasa: Meciul Iubirii. Doamna Melinda și Roxana au intervenit între cele trei

După situație tensionată de aseară de la Mireasa: Capriciile Iubirii, Claudia și-a dorit să lămurească situația cu fetele, însă totul a luat o întorsătură neașteptată. S-a ajuns la un scandal monstru.

„Voi faceți niște chestii foarte urâte la adresa mea!”, le-a reproșat tânăra.

„Nu mai încerca să ridici tonul, că și eu pot! Trebuie doar să ai grijă de tine și de ce faci tu. Ai 29 de ani, sora mea. Nu ai cum să lași farfuria nespălată la 29 de ani!”, i-a zis Roxi, vizibil deranjată de comportamentul ei.

„Tu dacă vrei să ai conflict cu mine, nu o să-l ai!”, i-a răspuns iubita lui Daniel.

„Claudiei îi place să se certe și nu acceptă să i se aducă vorbe. Consider că o face pentru public. (...) Dacă aș avea ocazia să o elimin aș face asta, pentru că aceste conflicte trebuie să se oprească”, a mai adăugat Paula despre Claudia.

Doamna Melinda și Roxana au decis să intervină în conflictul celor trei, dându-le dreptate Paulei și lui Roxi.

„Să nu exagerăm! Cum noi spălăm vase vreau să te văd și pe tine!”, a zis mama lui Darius.

„Eu aici am venit la nebuni! Eu am o problemă, iar voi sunteți perfecți!! Tu taci din gură, Paula! Tu ești o bârfitoare! Pe mine nu mă interesează că nu strângi după tine, iar eu trebuie să-ți iau părul din baie”, au fost cuvintele Claudiei.

„E treaba mea ce am făcut eu în trecutul meu! Să-ți vezi de treaba ta”, a dezvăluit Paula.

„Vorbim de bunele maniere!”, a intervenit Roxana.

„Relația cu Daniel e fake!”, a mai punctat Roxi.

Până și Simona Gherghe a fost luată prin surprindere de scandalul uriaș dintre cele trei concurente: „Au degenerat urât lucrurile!”.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

