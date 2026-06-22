Mireasa, sezon 13. Doi concurenți s-au declarat într-o cunoaștere, deși marea finală se apropie! Despre cine este vorba

Surpriză de proporții pentru fanii emisiunii Mireasa, în ediția din 22 iunie 2026! Doi concurenți din casă s-a declarat într-o cunoaștere, deși marea finală se apropie! Află despre cine este vorba.

Simona Gherghe și ceilalți din casa Mireasa. Meciul iubirii au avut parte de o surpriză de proporții atunci când doi concurenți au anunțat faptul că sunt într-o cunoaștere! Cei doi au avut curajul să facă acest pas, deși emisiunea se apropie cu pași repezi de final.

Descoperă în rândurile de mai jos, din ediția din 22 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, despre ce concurenți este vorba.

Doi concurenți din casă s-a declarat într-o cunoaștere, deși marea finală se apropie! Despre cine este vorba și ce s-a aflat în ediția din 22 iunie 2026 a emisiunii Mireasa

Vă reamintim faptul că Mihai și Daniela au fost blocați de doamna Melinda, așa că cei doi nu au putut comunica timp de mai multe zile. Totuși, această decizie a părut să îi facă și mai dornici să comunice ulterior. Tânărul a părut mai mult decât nerăbdător să vină petrecerea de sâmbătă, ca să își arate dorința de a petrece timp cu Daniela.

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Tânărul i-a dăruit un buchet de flori, iar gestul a părut extrem de apreciat de Daniela, care i-a zâmbit larg. Apoi, cei doi s-au apropiat mutl în timpul petrecerii și au dansat, zâmbind larg, semn că se înțeleg de minune. Acest lucru a fost confirmat ulterior și de discuțiile purtate de cei doi concurenți atunci când ua rămas singuri.

Mihai a avut chiar și mici momente de gelozie, în timp ce Daniela nu s-a ferit să recunoască, fără să stea prea mult pe gânduri, faptul că se simte foarte bine în compania lui.

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Ulterior, în Live, în ediția din 22 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, cei doi concurenți nu s-au ferit să recunoască faptul că sunt într-o cunoaștere, deși marea finală se apropie.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 22 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.