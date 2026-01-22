Mireasa, sezon 13. Halima, atac de panică. Între ea și Claudia s-a iscat un adevărat scandal de proporții

Ieri, după ce și-a adus aminte de traumele și situațiile neplăcute trăite în relația toxică pe care a avut-o în urmă cu ceva timp, Halima a avut un atac de panică. Totuși, Claudia nu s-a lăsat și, când a văzut-o mai liniștită, s-a dus să redeschidă subiectul care i-a provocat atacul de panică. Acest lucru a deranjat-o pe Halima extrem de mult. Ulterior, conflictul a căpătat amploare. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 22 ianuarie a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.
Halima, atac de panică la Mireasa: Meciul iubirii. Tânăra, în conflict cu Claudia, în ediția din 22 ianuarie 2026 a show-ului
În ediția de ieri a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Halima și-a reamintit de trecutul ei dureros și traumatizant și a făcut un atac de panică, aceasta având nevoie inclusiv de intervenția unui medic, ca să o ajute să se mai liniștească. Totuși, Claudia a mers la ea și a întrebat-o de ce plânge și care e motivul reacțiilor sale, lucru ce a înfuriat-o pe Halima, care se calmase de puțin timp.
„Și care era rostul acestei întrebări aici și acum? Că dacă tu plângi eu nu vin să îți dau o întrebare din asta proastă, fără motiv, dacă vezi că omul nu e bine. E vorba de respect aici. Vrei să mă judeci și pe mine cum ai judecat și pe celelalte? Ți se pare normal să vii să mă întrebi, dacă vezi că abia m-am liniștit?!”, a fost replica acidă a Halimei, care a luat-o la rost pe Claudia.
Tot în ediția de ieri a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, toate concurentele din casă au criticat-o pe Claudia pentru felul ei acid de-a fi și pentru faptul că judecă pe toți cei din jurul ei.
Azi, în ediția din 22 ianuarie 2026, un nou scandal a izbucnit între Halima și Claudia.
„Eu cred că ea e răutăcioasă, vrea să înțepe, așa e ea. Nu e doar cu mine, e cu toată lumea. M-a deranjat întrebarea pentru că abia îmi revenisem, îmi era rău, voiam să mănânc liniștită, nu era momentul să pună întrebarea asta”, a spus Halima.
„E cea mai dură discuție din acest sezon”, a fost de părere Simona Gherghe.
A urmat un nou schimb acid de replici între cele două concurente, în ediția din 22 ianaurie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii. Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce s-a mai discutat pe acest subiect.
Dorian, Darius, Adrian, Alan, Alexandru, Sebastian, Ben, George, Marian sunt cei 9 băieți care au intrat în casa Mireasa în sezonul 13. Giulia, Claudia, Roxana, Larisa, Daniela, Halima, Diana, Paula, Amalia, Roxi sunt cele 10 concurente.