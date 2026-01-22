Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Halima, atac de panică. Între ea și Claudia s-a iscat un adevărat scandal de proporții

Mireasa, sezon 13. Halima, atac de panică. Între ea și Claudia s-a iscat un adevărat scandal de proporții

În ediția din 22 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii s-a readus în discuție scandalul dintre Claudia și restul concurentelor din casă, dar mai ales cel dintre Claudia și Halima.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 22 Ianuarie 2026, 14:22 | Actualizat Joi, 22 Ianuarie 2026, 15:09

Ieri, după ce și-a adus aminte de traumele și situațiile neplăcute trăite în relația toxică pe care a avut-o în urmă cu ceva timp, Halima a avut un atac de panică. Totuși, Claudia nu s-a lăsat și, când a văzut-o mai liniștită, s-a dus să redeschidă subiectul care i-a provocat atacul de panică. Acest lucru a deranjat-o pe Halima extrem de mult. Ulterior, conflictul a căpătat amploare. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 22 ianuarie a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Halima, atac de panică la Mireasa: Meciul iubirii. Tânăra, în conflict cu Claudia, în ediția din 22 ianuarie 2026 a show-ului

În ediția de ieri a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Halima și-a reamintit de trecutul ei dureros și traumatizant și a făcut un atac de panică, aceasta având nevoie inclusiv de intervenția unui medic, ca să o ajute să se mai liniștească. Totuși, Claudia a mers la ea și a întrebat-o de ce plânge și care e motivul reacțiilor sale, lucru ce a înfuriat-o pe Halima, care se calmase de puțin timp.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Claudia, lacrimi de durere! Concurentele au criticat-o aspru pentru ceea ce a făcut

„Și care era rostul acestei întrebări aici și acum? Că dacă tu plângi eu nu vin să îți dau o întrebare din asta proastă, fără motiv, dacă vezi că omul nu e bine. E vorba de respect aici. Vrei să mă judeci și pe mine cum ai judecat și pe celelalte? Ți se pare normal să vii să mă întrebi, dacă vezi că abia m-am liniștit?!”, a fost replica acidă a Halimei, care a luat-o la rost pe Claudia.

Tot în ediția de ieri a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, toate concurentele din casă au criticat-o pe Claudia pentru felul ei acid de-a fi și pentru faptul că judecă pe toți cei din jurul ei.

Azi, în ediția din 22 ianuarie 2026, un nou scandal a izbucnit între Halima și Claudia.

„Eu cred că ea e răutăcioasă, vrea să înțepe, așa e ea. Nu e doar cu mine, e cu toată lumea. M-a deranjat întrebarea pentru că abia îmi revenisem, îmi era rău, voiam să mănânc liniștită, nu era momentul să pună întrebarea asta”, a spus Halima.

„E cea mai dură discuție din acest sezon”, a fost de părere Simona Gherghe.

A urmat un nou schimb acid de replici între cele două concurente, în ediția din 22 ianaurie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii. Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce s-a mai discutat pe acest subiect.

Ca în fiecare sezon Mireasa, fanii emisiunii își pot susține favoriții votându-i prin SMS la 1272, pe platforma mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa. Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

colaj foto cu halima, claudia, simona gherghe si concurenti de la mireasa sezonul 13
+2
Mai multe fotografii

Dorian, Darius, Adrian, Alan, Alexandru, Sebastian, Ben, George, Marian sunt cei 9 băieți care au intrat în casa Mireasa în sezonul 13. Giulia, Claudia, Roxana, Larisa, Daniela, Halima, Diana, Paula, Amalia, Roxi sunt cele 10 concurente.

Mireasa, sezon 13. Claudia, lacrimi de durere! Concurentele au criticat-o aspru pentru ceea ce a făcut... Mireasa, sezon 13. Daniela și Darius au avut parte de o discuție lămuritoare, după confesiunile ei. Ce i-a mărturisit tâ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe seară în club! Ce a ajuns să facă acum Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe seară în club! Ce a ajuns să facă acum
Observatornews.ro Comuna în care nu s-au mărit taxele nu mai are bani de salarii sau modernizări Comuna în care nu s-au mărit taxele nu mai are bani de salarii sau modernizări
Antena 3 Îmbrăcat în pufoaică, Kim râde cu poftă împreună cu femei în costum de baie dintr-o piscină fierbinte. Imagini comice în Coreea de Nord Îmbrăcat în pufoaică, Kim râde cu poftă împreună cu femei în costum de baie dintr-o piscină fierbinte. Imagini comice în Coreea de Nord

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA și inspirat din povestea reală a jafului Brink’s-Mat din 1983, e în AntenaPLAY. Vezi episodul 1 disponibil.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA și inspirat din povestea reală a jafului Brink’s-Mat din 1983, e în AntenaPLAY. Vezi episodul 1 disponibil.
Citește și
Clipe de coșmar pentru Mihaela și Ștefan de la Mireasa. Casa băiatului, mistuită de flăcări: „Suntem distruși”
Clipe de coșmar pentru Mihaela și Ștefan de la Mireasa. Casa băiatului, mistuită de flăcări: „Suntem...
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Cine este Roxi, cu ce se ocupă și ce a dezvăluit concurenta despre ea
Mireasa, sezon 13. Cine este Roxi, cu ce se ocupă și ce a dezvăluit concurenta despre ea
Anahí și Poncho s-au reunit la 22 de ani de la difuzarea telenovelei Rebelde. Cum arată cei doi în prezent
Anahí și Poncho s-au reunit la 22 de ani de la difuzarea telenovelei Rebelde. Cum arată cei doi în prezent Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Donald Trump, ofertă de 1.000.000 de dolari pentru fiecare locuitor din Groenlanda: „Acordul suprem, pe termen nelimitat”
Donald Trump, ofertă de 1.000.000 de dolari pentru fiecare locuitor din Groenlanda: „Acordul suprem, pe termen... Libertatea.ro
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu AntenaSport
Alina Eremia, în lacrimi pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
Alina Eremia, în lacrimi pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am... Elle
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Supă de cartofi cu bacon și morcovi. O rețetă ideală pentru un prânz savuros
Supă de cartofi cu bacon și morcovi. O rețetă ideală pentru un prânz savuros HelloTaste.ro
O șoferiță a provocat pagube de 1,2 milioane de euro în timp ce încerca să iasă cu mașina dintr-o parcare, în Germania
O șoferiță a provocat pagube de 1,2 milioane de euro în timp ce încerca să iasă cu mașina dintr-o parcare,... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Iulia Albu, disperată de factura ei uriașă la gaz: „Oare este o glumă?!”
Iulia Albu, disperată de factura ei uriașă la gaz: „Oare este o glumă?!” BZI
Pensionarii români și-ar putea câștiga dreptul la indexarea pensiilor, în Justiție
Pensionarii români și-ar putea câștiga dreptul la indexarea pensiilor, în Justiție Jurnalul
Cine este Ioana Stan, soția lui Radu Drăgușin. Povestea de dragoste a celor doi
Cine este Ioana Stan, soția lui Radu Drăgușin. Povestea de dragoste a celor doi Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Închisoare sau muncă în folosul comunităţii pentru românii care nu îşi plătesc amenzile
Închisoare sau muncă în folosul comunităţii pentru românii care nu îşi plătesc amenzile Observator
De ce e atât de importantă ora la care iei micul dejun. Ce impact poate avea asupra sănătății
De ce e atât de importantă ora la care iei micul dejun. Ce impact poate avea asupra sănătății MediCOOL
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
9 tipuri eficiente de terapie pentru adolescenți
9 tipuri eficiente de terapie pentru adolescenți DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
Mini tarte cu cremă de brânză, roșii cherry și rondele de praz
Mini tarte cu cremă de brânză, roșii cherry și rondele de praz Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x