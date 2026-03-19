Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Motivul pentru care psihologul Eduard Puiu i-a atras atenția lui Alan, în direct. Are legătură cu Daniel

Mireasa, sezon 13. Motivul pentru care psihologul Eduard Puiu i-a atras atenția lui Alan, în direct. Are legătură cu Daniel

Psihologul Eduard Puiu i-a atras atenția lui Alan, în direct, la Mireasa: Capriciile Iubirii. Reacția tânărului la imaginile cu Daniel și Claudia l-a făcut pe specialist să reacționeze imediat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 19 Martie 2026, 12:34 | Actualizat Joi, 19 Martie 2026, 13:32

Alan a intrat în vizorul psihologului Eduard Puiu, după ce a avut un gest nepotrivit la imaginile vizionate cu Daniel și Claudia. Tânărul a ținut să râdă sarcastic și să-i spună fetei că „merită să fie fericită”.

Replicile sale au tensionat și mai tare situația. Vlad, noul concurent de la Mireasa: Meciul Iubirii, și-a făcut curaj să intervină, spunând că nu a observat o atitudine neadecvată din partea băieților față de iubitul Claudiei.

„Nu are nimeni nimic cu tine, ce am văzut eu în două zile, în casa băieților!”, a spus tânărul

Vorbele lui Vlad și gestul lui Alan l-au făcut pe psihologului Eduard Puiu să își spună părerea sinceră despre evenimentele din casa show-ului matrimonial: „Am eu un amendament. Din punctul meu de vedere, Alan, strategic vorbind nu a fost corect ce ai făcut! Sincer îți zic!”.

„De ce? Vreți să vă spun părerea mea sinceră?”, a întrebat băiatul.

Ce reproșuri i-a adus psihologul Eduard Puiu lui Alan în direct, la Mireasa: Capriciile Iubirii

Psihologul Eduard Puiu i-a recomandat lui Alan să nu se mai bage în situațiile care nu-l privesc, pentru că nu face nimic altceva decât să amplifice tensiunile. De asemenea, acesta i-a dezvăluit că mai bine tăcea în contextul de față.

„Dacă mă lași să termin, după o aștept pe a ta! În contextul în care știi că lucrurile sunt tensionate și în contextul în care scena asta nu te privea, eu am privit ca pe <<Uite-i pe ăștia doi și cum se comportă cu ea>>. Chiar dacă lucrurile astea pot fi judecate, ne putem exprima păreri, dar strategic din punctul tău de vedere este o eroare pentru că așa o să alimentezi pe toată lumea, care o să zică că nu pierzi nicio ocazie să-i penalizezi. Ar fi trebuit să taci!”, a spus specialistul.

„Dacă cineva nu încetează și nu judecă matur o să vă pândiți, stânga-dreapta, după colțuri”, a mai adăugat el.

Alan nu s-a putut abține și a reacționat imediat, spunând că nu are nicio problemă cu Daniel: „Dacă aș fi avut ceva cu Daniel i-aș fi spus verde în față, cum am spus toate lucrurile până acum. Eu am văzut-o pe Claudia, de câteva zile, foarte supărată. Plânge și nu este în apele ei față de aceea Claudia care a venit în aici”.

„Voi doi aveți o confruntare directă! Încă o dată îți explic. Vezi că s-ar putea să te cerți o dată cu Ema și dacă vine cineva să-ți bage bățul prin gard nu o să-ți convină. Îți atrag atenția cu mult drag și simpatie. Eu nu mă refer la greșeli, eu mă refer la strategie. Eu vă recomand să terminați cu această până.”, a mai punctat psihologul Eduard Puiu.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția de pe 18 martie 2026 a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

Colaj cu psihologul Eduard Puiu și Alan la Mireasa: Capriciile Iubirii
Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!

🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
