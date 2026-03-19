Mireasa, sezon 13. Motivul pentru care psihologul Eduard Puiu i-a atras atenția lui Alan, în direct. Are legătură cu Daniel

Psihologul Eduard Puiu i-a atras atenția lui Alan, în direct, la Mireasa: Capriciile Iubirii. Reacția tânărului la imaginile cu Daniel și Claudia l-a făcut pe specialist să reacționeze imediat.

Alan a intrat în vizorul psihologului Eduard Puiu, după ce a avut un gest nepotrivit la imaginile vizionate cu Daniel și Claudia. Tânărul a ținut să râdă sarcastic și să-i spună fetei că „merită să fie fericită”.

Replicile sale au tensionat și mai tare situația. Vlad, noul concurent de la Mireasa: Meciul Iubirii, și-a făcut curaj să intervină, spunând că nu a observat o atitudine neadecvată din partea băieților față de iubitul Claudiei.

„Nu are nimeni nimic cu tine, ce am văzut eu în două zile, în casa băieților!”, a spus tânărul

Vorbele lui Vlad și gestul lui Alan l-au făcut pe psihologului Eduard Puiu să își spună părerea sinceră despre evenimentele din casa show-ului matrimonial: „Am eu un amendament. Din punctul meu de vedere, Alan, strategic vorbind nu a fost corect ce ai făcut! Sincer îți zic!”.

„De ce? Vreți să vă spun părerea mea sinceră?”, a întrebat băiatul.

Ce reproșuri i-a adus psihologul Eduard Puiu lui Alan în direct, la Mireasa: Capriciile Iubirii

Psihologul Eduard Puiu i-a recomandat lui Alan să nu se mai bage în situațiile care nu-l privesc, pentru că nu face nimic altceva decât să amplifice tensiunile. De asemenea, acesta i-a dezvăluit că mai bine tăcea în contextul de față.

„Dacă mă lași să termin, după o aștept pe a ta! În contextul în care știi că lucrurile sunt tensionate și în contextul în care scena asta nu te privea, eu am privit ca pe <<Uite-i pe ăștia doi și cum se comportă cu ea>>. Chiar dacă lucrurile astea pot fi judecate, ne putem exprima păreri, dar strategic din punctul tău de vedere este o eroare pentru că așa o să alimentezi pe toată lumea, care o să zică că nu pierzi nicio ocazie să-i penalizezi. Ar fi trebuit să taci!”, a spus specialistul.

„Dacă cineva nu încetează și nu judecă matur o să vă pândiți, stânga-dreapta, după colțuri”, a mai adăugat el.

Alan nu s-a putut abține și a reacționat imediat, spunând că nu are nicio problemă cu Daniel: „Dacă aș fi avut ceva cu Daniel i-aș fi spus verde în față, cum am spus toate lucrurile până acum. Eu am văzut-o pe Claudia, de câteva zile, foarte supărată. Plânge și nu este în apele ei față de aceea Claudia care a venit în aici”.

„Voi doi aveți o confruntare directă! Încă o dată îți explic. Vezi că s-ar putea să te cerți o dată cu Ema și dacă vine cineva să-ți bage bățul prin gard nu o să-ți convină. Îți atrag atenția cu mult drag și simpatie. Eu nu mă refer la greșeli, eu mă refer la strategie. Eu vă recomand să terminați cu această până.”, a mai punctat psihologul Eduard Puiu.

