Mireasa, sezon 13. Patru concurenți au intrat în cursa de eliminare, înainte de marea finală a emisiunii! Cine riscă să plece

Patru concurenți au intrat într-o cursă de eliminare, în ediția din 10 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii. Descoperă cine riscă să plece chiar înainte de marea finală a show-ului.

În ediția din 10 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, Simona Gherghe a anunțat care sunt cei patru concurenți care au intrat în cursa de eliminare până miercuri. Descoperă în rândurile de mai jos despre cine este vorba.

Patru concurenți au intrat în cursa de eliminare, înainte de marea finală a emisiunii. Cine riscă să plece și ce s-a aflat în ediția din 10 iulie 2026, la Mireasa. Meciul iubirii

În ediția din 8 iulie 2026, AdrenaLinia a sunat și concurenții au fost puși să voteze doi concurenți pentru a fi eliminați din casa Mireasa. Meciul iubirii. După ce s-au sfăuit și s-au gândit foarte bine, cele mai multe dintre voturi au mers către Claudia și Daniel.

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Ulterior, în gala de vineri, 10 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, Simona Gherghe a anunțat că în cursa de eliminare vor intra nu doar Daniel și Claudia, ci și alți doi concurenți, lăsați moștenire de ultimul concurent eliminat. Este vorba despre Darius, care a propus-o pe Daniela, pe motiv că este falsă și prefăcută. Ulterior, al doilea concurent propus a fost Mihai, cel mai probabil ca semn de răzbunare.

Așadar, la cursa de eliminare din 10 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii au intrat Claudia, Daniel, Mihai și Daniela. Publicul are la dispoziție câteva zile pentru a vota pe cine vrea să elimine din casă. Votul va ține până miercuri, pe 15 iulie 2026.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 10 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.