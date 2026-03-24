Mireasa, sezon 13. Roxana a primit o scrisoare de la familie, după apropierea ei de Vlad: „Nu uita de valorile tale”

În direct la Mireasa, Capriciile Iubirii, în emisia de pe 23 martie 2026, Roxana a citit o scrisoare de la familia sa. Cei dragi au decis să-i scrie fetei după ce aceasta a petrecut toată seara petrecerii alături de Vlad.

Publicat: Marti, 24 Martie 2026, 12:10 | Actualizat Marti, 24 Martie 2026, 12:29

Roxana a dat citire scrisorii în care membrii familiei o roagă să fie mai selectivă, să nu se grăbească în alegeri și să nu renunțe la propriile valori și principii de viață. Fata a primit scrisoarea după ce în emisia live de Mireasa a declarat că s-a simțit foarte bine în compania lui Vlad și că își dorește să-l cunoască în continuare.

„Te cunoaștem foarte bine și știm cât de importante sunt pentru tine respectul, echilibrul și autenticitatea. Tocmai de aceea ne dorim să te vedem alegând cu mai multă atenție. Să nu te grăbești în nicio direcție doar pentru că te afli într-un anumit context. Nu-ți scriem să te judecăm, ci pentru că ne pasă. Uneori ai nevoie să te oprești puțin și să te întrebi dacă ceea ce faci te reprezintă cu adevărat și dacă te apropii de ceea ce îți dorești pe termen lung. Noi vom fi mereu alături de tine, dar susținerea noastră vine și cu sinceritate. Te încurajăm să te întorci la tine, la valorile tale și să nu faci compromisuri care nu te definesc. Fii mai selectivă și nu te grăbi! Nu mai fi naivă, te rugăm din suflet!”, se arată în scrisoare.

„Voi alege cu inima înainte de toate și nu o să-mi uit principiile și valorile. Nu vă faceți griji!”, a spus Roxana. Roxana a fost întrebată dacă a înțeles ce au vrut să-i transmită membrii familiei, iar Vlad a luat cuvântul.

„Am înțeles. Eu îmi dau seama că sunt catalogat și nu am o poziție prea dreaptă în această emisiune: am un copilul, felul meu, cum mă port, dar eu sunt luptător și o să demonstrez că o să trec peste ce crede lumea despre mine.

Întrebat dacă există și alte lucruri negative pe care le-ar putea afla oamenii de afară despre el, Vlad a răspuns: „Eu sunt o persoană publică [...] Eu întotdeauna am expus exact despre ce este vorba. Nu îmi place să mă trag de chichițe ca să ies eu… Unde greșesc greșim”.

Întrebată cum privește scrisoarea de la familie și dacă are de gând să fie mai rezervată în privința lui Vlad, Roxana a povestit despre fostul ei iubit violent, în contextul în care Vlad a recunoscut că a fost agresiv cu fosta parteneră.

„Eu de fel sunt rezervată și aveam de gând să fiu rezervată cu Vlad. Eu am avut parte de un fost care a fost și violent. Ai mei se tem și mi-au atras atenția să am grijă la ceea ce aleg”, a spus Roxana.

„Indiferent de trecutul meu, am schimbat foarte mult la mine și aș vrea să fiu o persoană așa cum îți dorești tu”, a spus Vlad.

