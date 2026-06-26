Mireasa, sezon 13. S-au dat cărțile pe față și s-au lansat acuzații fără perdea! Ce au declarat concurenții la testimonial

În ediția din 26 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, concurenții au dat cărțile pe față și au spus care sunt persoanele din casă despre care consideră că ascund ceva.

Concurenții au luat parte la un testimonial în care au avut șansa să își exprime liber părerile despre ceilalți concurenți din casa Mireasa. Astfel, s-au dat cărțile pe față și s-a lăsat cu acuzații dure, în ediția din 26 iunie 2026 a show-ului.

S-au dat cărțile pe față și s-au lansat acuzații fără perdea! Ce au declarat concurenții la testimonial, în ediția din 26 iunie 2026 a emisiunii Mireasa

Descoperă ce păreri au concurenții despre ceilalți din casă, dar și despre cine cred că ar ascunde secrete în prezent.

Ema a vorbit despre Darius și a spus despre el faptul că a venit în casă cu mama lui, care s-ar fi documentat înainte: „A știut către ce fată să se îndrepte ca să formeze un cuplu cât mai puternic. La Task-ul baloanelor am văzut că Melinda știa exact cum să spargă cât mai multe baloane. Adică Darius știa niște lucruri înainte să le știe alți concurenți și probabil exagerează unele reacții”

Daniel: „Concurenta despre care cred că ar mai ascunde ceva consider că ar fi Giulia, fiindcă nu a fost de la început sinceră cu Alexandru”.

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Sebastian a fost de părere că Roxana nu este sinceră pe deplin: „Consider că ascunde secrete cu privire la scopul ei aici, cred că s-a întors în casă cu scopul de a denigra imaginea mea și a Amaliei”.

Raluca și Claudia l-au bănuit pe Denis că ar ascunde anumite ilegalități comise: „Cred că e vorba despre droguri la mijloc”.

Doamna Mihaela a avut și ea ceva bănuieli la adresa lui Denis, despre a spus că nu e exclus să aibă o căsnicie și un copil într-o altă țară din Europa.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 26 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.