Mireasa, sezon 13. Sebastian a acordat cartonașul roșu unei concurente și a trimis-o în cursa de eliminare

După ce a sunat AdrenaLINIA, Sebastian a primit misiunea de a acorda cartonașul roșu unui concurent.

Sebastian a dat un cartonaș roșu pentru Roxana. Tânăra intră în cursa de eliminare alături de George și Daniel.

A intrat în posesia cartonașului roșu pe care l-a câștigat la confruntarea cu Roxana și Paula. Băiatul a primit misiunea de a alege un concurent care să intre în cursa de eliminare alături de George și Daniel.

„Am ajuns să cred că nu e aici să-și întemeieze o familie, ci mai mult pentru imagine. De fiecare dată când are oportunitatea, tinde să facă câte o remarcă pentru a mă deranja. NU o urăsc, îi doresc tot binele.

„Mă așteptam, eu știu cu ce scop am venit aici, nu trebuie să mă justific, dacă voi întâlni acel bărbat, va vedea pentru ce am venit eu aici”, a spus Roxana după ce a aflat că se află în cursa de eliminare alături de George și Daniel.

Așadar, fanii Mireasa pot vota pe mireasa.a1.ro și în Aplicatia Antena 1, răspunzând la întrebarea: „Ce concurent doriți să eliminați de la Mireasa?”, variantele fiind: Roxana, George și Daniel. Cursa este valabilă până pe 6 martie.

Amalia este și ea într-o cursă de eliminare specială, valabilă în Aplicație.

Între Sebastian și Roxana a existat un schimb de replici:

Sebastian: Eu am venit aici chiar să-mi întemeiez o familie și să-mi găsesc persoana potrivită pentru mine.

Roxana: Eu nu mai am dreptul să îmi găsesc și eu jumătatea? MI se pare că ești un pic egoist ca urmare a acțiunilor tale.

Sebastian: Mi le asum. Tu te-ai exprimat că nu îți mai dorești să rămâi, că nu-ți mai vezi rostul aici

Roxana: Uite că îmi doresc să rămân și rog publicul care m-a votat 3 săptămâni să mă voteze în continuare