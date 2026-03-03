Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Sebastian a acordat cartonașul roșu unei concurente și a trimis-o în cursa de eliminare

Mireasa, sezon 13. Sebastian a acordat cartonașul roșu unei concurente și a trimis-o în cursa de eliminare

După ce a sunat AdrenaLINIA, Sebastian a primit misiunea de a acorda cartonașul roșu unui concurent. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 03 Martie 2026, 14:18 | Actualizat Marti, 03 Martie 2026, 14:44

Sebastian a dat un cartonaș roșu pentru Roxana. Tânăra intră în cursa de eliminare alături de George și Daniel.

A intrat în posesia cartonașului roșu pe care l-a câștigat la confruntarea cu Roxana și Paula. Băiatul a primit misiunea de a alege un concurent care să intre în cursa de eliminare alături de George și Daniel.

După ce a sunat AdrenaLINIA, Sebastian a trimis încă o concurentă în cursa de eliminare. Pe cine a ales

„Am ajuns să cred că nu e aici să-și întemeieze o familie, ci mai mult pentru imagine. De fiecare dată când are oportunitatea, tinde să facă câte o remarcă pentru a mă deranja. NU o urăsc, îi doresc tot binele.

„Mă așteptam, eu știu cu ce scop am venit aici, nu trebuie să mă justific, dacă voi întâlni acel bărbat, va vedea pentru ce am venit eu aici”, a spus Roxana după ce a aflat că se află în cursa de eliminare alături de George și Daniel.

Așadar, fanii Mireasa pot vota pe mireasa.a1.ro și în Aplicatia Antena 1, răspunzând la întrebarea: „Ce concurent doriți să eliminați de la Mireasa?”, variantele fiind: Roxana, George și Daniel. Cursa este valabilă până pe 6 martie.

Amalia este și ea într-o cursă de eliminare specială, valabilă în Aplicație.

Cum a reacționat Roxana când Sebastian a trimis-o în cursa de eliminare. Fata a avut un mesaj și pentru susținătorii ei

Între Sebastian și Roxana a existat un schimb de replici:

Sebastian: Eu am venit aici chiar să-mi întemeiez o familie și să-mi găsesc persoana potrivită pentru mine.

Roxana: Eu nu mai am dreptul să îmi găsesc și eu jumătatea? MI se pare că ești un pic egoist ca urmare a acțiunilor tale.

Sebastian: Mi le asum. Tu te-ai exprimat că nu îți mai dorești să rămâi, că nu-ți mai vezi rostul aici

Colaj cu concurenții Mireasa

Roxana: Uite că îmi doresc să rămân și rog publicul care m-a votat 3 săptămâni să mă voteze în continuare

Mireasa, sezon 13. Care erau, de fapt, problemele personale care au făcut-o pe Roxana să plângă în live...
Înapoi la Homepage
AS.ro Dezastru pentru fostul parlamentar european! A pierdut 1.350.000 de dolari în câteva ore Dezastru pentru fostul parlamentar european! A pierdut 1.350.000 de dolari în câteva ore
Observatornews.ro Românii repatriaţi din Egipt, furioşi că şi-au plătit biletele. "450 de euro pentru un bilet" Românii repatriaţi din Egipt, furioşi că şi-au plătit biletele. "450 de euro pentru un bilet"
Antena 3 Reacții de revoltă după ce fiica Elenei Lasconi a spus că Ali Khamenei era „de un miliard de ori mai feminist” decât patriarhul Daniel Reacții de revoltă după ce fiica Elenei Lasconi a spus că Ali Khamenei era „de un miliard de ori mai feminist” decât patriarhul Daniel

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Insula Iubirii | Spania | Sezonul 9 e acum în AntenaPLAY.Vezi cum începe testul suprem pentru cele 5 cupluri care au acceptat cea mai intensă provocare a vieții lor. Ai primele 3 episoade disponibile.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Spania | Sezonul 9 e acum în AntenaPLAY.Vezi cum începe testul suprem pentru cele 5 cupluri care au acceptat cea mai intensă provocare a vieții lor. Ai primele 3 episoade disponibile.
Citește și
Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe, clarificări despre o speculație din online: „Vreau să lămuresc o situație”
Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe, clarificări despre o speculație din online: „Vreau să lămuresc o situație”
Sos tartar de casă. Rețetă clasică pentru pește
Sos tartar de casă. Rețetă clasică pentru pește Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Diana și Marian sunt într-o cunoaștere: „Emoțiile de la început parcă sunt mai mari”
Mireasa, sezon 13. Diana și Marian sunt într-o cunoaștere: „Emoțiile de la început parcă sunt mai mari”
Confesiunile actriței Hazar Ergüçlü despre cel mai recent proiect profesional. Ce dificultăți a întâmpinat vedeta la filmări
Confesiunile actriței Hazar Ergüçlü despre cel mai recent proiect profesional. Ce dificultăți a întâmpinat... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu nu mai e valabil
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la... Elle
Zeci de elevi și profesori din Neamț, blocați și ei în Orientul Mijlociu. Nici ei nu pot reveni în țară din cauza războiului din Iran
Zeci de elevi și profesori din Neamț, blocați și ei în Orientul Mijlociu. Nici ei nu pot reveni în țară din... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Lipii umplute cu verdețuri la tigaie. Rețetă delicioasă, de primăvară
Lipii umplute cu verdețuri la tigaie. Rețetă delicioasă, de primăvară HelloTaste.ro
Reacții de revoltă după ce fiica Elenei Lasconi a spus că Ali Khamenei era „de un miliard de ori mai feminist” decât patriarhul Daniel
Reacții de revoltă după ce fiica Elenei Lasconi a spus că Ali Khamenei era „de un miliard de ori mai... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!”
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!” BZI
Pasul înapoi pentru CASS la pensii salvează 100 de milioane de euro la bugetul statului
Pasul înapoi pentru CASS la pensii salvează 100 de milioane de euro la bugetul statului Jurnalul
Fiul lui Cher, Elijah Allman, arestat după un scandal la un liceu din New Hampshire
Fiul lui Cher, Elijah Allman, arestat după un scandal la un liceu din New Hampshire Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
Ţara europeană care oferă sute de locuri de muncă, fără diplomă. Salariile pot ajunge până la 5.600 € pe lună
Ţara europeană care oferă sute de locuri de muncă, fără diplomă. Salariile pot ajunge până la 5.600 € pe... Observator
Proprietățile ceaiului din frunze de avocado. Ce modificări poate aduce în organism
Proprietățile ceaiului din frunze de avocado. Ce modificări poate aduce în organism MediCOOL
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri UseIT
Chiftele din cartofi cu morcovi și mazăre, pentru gustări de post
Chiftele din cartofi cu morcovi și mazăre, pentru gustări de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x