Mireasa, sezon 13. Diana și Marian sunt într-o cunoaștere: „Emoțiile de la început parcă sunt mai mari”

Diana și Marian au declarat că sunt într-o cunoaștere în casa Mireasa, în emisia live de pe 2 martie 2026.

Diana și Marian au petrecut timp împreună, iar în live au fost întrebați dacă sunt într-o cunoaștere.

„De când a venit Diana emoțiile de la început au revenit și parcă sunt mai mari”, a spus Marian.

„A doua cunoaștere pe ziua de azi”. Încă doi concurenți s-au declarat într-o cunoaștere în casa Mireasa

„Mamei și bunicii mele îl plac pe Marian, tata a fost împotriva venirii mele aici, dar eu fac ceea ce simt. Mai mult aș regreta dacă nu aș încerca. Am venit aici să clarific ceea ce am simțit. Nu i-au plăcut comentariile de afară. A zis că băieții de aici nu sunt de mine, dar eu mereu aleg ceea ce îmi doresc eu”, a spus Diana.

Simona Gherghe i-a întrebat pe cei doi dacă sunt într-o cunoaștere sau doresc să mai aștepte să se declare. Întrebați: „Sunteți într-o cunoaștere?”, cei doi au spus DA, mai întâi fata, apoi și Marian.

Mai sunt 10 zile până când se încheie termenul pe care Diana și Marian îl au la dispoziție pentru a vedea dacă se leagă ceva între ei sau nu.

Diana a revenit în casa Mireasa pentru 13 zile, la chemarea lui Marian. Tânăra fusese eliminată, dar a simțit că lucrurile au rămas neclarificate între ea și Marian, așa că i-a trimis scrisori și l-a sunat, dându-i astfel semne băiatului.

