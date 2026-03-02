Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe, clarificări despre o speculație din online: „Vreau să lămuresc o situație”

La finalul emisiei live de Mireasa de pe 2 martie 2026, Simona Gherghe a dorit să facă o clarificare referitoare la o speculație care circulă pe grupurile Mireasa.

Pe grupuri s-a scris că Sebastian și Amalia ar fi umblat printre lucrurile Roxanei și ar fi luat niște poze. Nu există imagini surprinse de camere care să dovedească acest lucru, iar Simona Gherghe i-a întrebat pe cei doi dacă au făcut așa ceva. Amalia și Sebastian au negat vehement speculațiile.

Simona Gherghe, clarificări despre o speculație din online: „Vreau să lămuresc o situație”. Ce i-a întrebat pe Amalia și Sebastian: „Ați urcat în dormitorul fetelor și...?”

„Vreau să lămuresc o situație care e foarte discutată în online și nu vreau să plec și să las lucrurile așa. Circulă o informație, Amalia și Sebastian cum că în noaptea petrecerii voi ați urcat în dormitorul Roxanei și i-ați umblat printre lucruri?”, a spus Simona Gherghe.

„Ferească Dumnezeu! Sunt camere peste tot. Nu am urcat deloc sus. Nu avem cum să ne ascundem. Dacă făceam ceva, cu siguranță apărea!”, au răspuns cei doi

„Nu sunt și imagini. E numai informația. De-asta am vrut să vă întreb, pentru că colegii mei au căutat și nu au găsit. Deci voi infirmați această speculație. AȘ vrea să-i liniștesc pe telespectatori și să-i asigur că nu s-a întâmplat nimic”, a spus Simona Gherghe care a dat asigurări că orice se întâmplă în casa Mireasa se difuzează în emisiune și nu se ascund imagini: „Aș vrea să fiți cât se poate de precauți când vine vorba de o informație care circulă fără imagini. Plus că nici Roxana nu s-a plâns că i-ar lipsi ceva”, a mai spus prezentatoarea emisiunii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Fanii emisiunii își pot vota favoriții pe mireasa.a1.ro, în Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272. De asemena, fanii Mireasa îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, pe canalele LIVE din AntenaPLAY Mireasa și Mireasa+.

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.