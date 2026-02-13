Mireasa, sezon 13. Tensiuni în casa fetelor. Claudia a primit un avertisment după jignirile aduse Paulei

Claudia și Paula au avut un conflict în casa Mireasa. Simona Gherghe i-a lansat un avertisment Claudiei pentru jigniri.

Claudia și Paula au avut un schimb de replici, după ce prima i-a atras atenția colegei că nu se machiază singură și așteaptă ajutorul Giuliei.

Claudia avea capsa pusă pe Paula și o denigra în fața Roxanei: „Se vede de la o poștă că Sebastian nu e interesat de ea”, a spus Claudia.

„Se vede, dar problema e că am ajuns să mă cert eu cu Sebastian din cauza ei”, a spus Roxana.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Încălcare gravă de regulament. Ce sancțiuni a anunțat Simona Gherghe: „V-am mai spus ce nu e voie...”

Simona Gherghe, avertisment pentru Claudia: „Nu e cazul să vă jigniți!”. Ce a putut să spună fata despre Paula

Apoi, Claudia a adus niște jigniri față de Paula, iar unele au fost cenzurate.

„Mi se pare că e și proastă și bătută în cap. Dacă văd că un bărbat nu mă dorește, nu mă vrea, de ce… să stau ca… să mă bag acolo. Stai, frate, în banca ta și vezi-ți de viața ta! Ea a văzut că nu e băgată în seamă mai de nimeni, că mai toată lumea, din ce văd, o ia la mișto. Mi-a zis că stau crăcănată. Știi ce îmi venea să-i zic? Paula, învață-mă să stau crăcănată la cameră, că pentru ea e o modă. Am zis că poate i-o zic în live direct. Să tacă din gură, deja începe să mă enerveze…”, a spus Claudia.

„În primul rând vreau să o felicit pe Roxana că s-a văzut răutatea în ochii tăi, iar de Claudia nu am ce să zic”, a spus Paula după ce a văzut imaginile.

„Nu te-au deranjat jignirile? Că m-au deranjat pe mine, sinceră să fiu! Îți atrag atenția! E un avertisment pe care ți-l adresez, Claudia. Nu e cazul să vă jigniți!”, i-a spus Simona Gherghe Claudiei.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Cine se află în cursa de eliminare. Fetele au nominializat un băiat care să plece acasă